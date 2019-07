Mentre in Italia cresce l’attesa per l’uscita de Il Re Leone che arriverà nelle sale il 21 agosto, a Los Angeles è andata in scena la premiere mondiale del nuovo adattamento live-action del classico d’animazione Disney diretto da Jon Favreau. All’evento hanno partecipato molte star di Hollywood e il cast di doppiatori originali tra cui la pop star Beyoncé accompagnata da sua figlia, Blue Ivy, Tra gli ospiti c’era anche Donald Glover, doppiatore di Simba nella versione americana e Marco Mengoni, doppiatore italiano.

E dopo la visione in anteprima del film, sono arrivate anche le prime reazioni a caldo della stampa americana presente alla premiere californiana e sono tutte positive.

Come sempre per le recensioni complete dovremmo attendere, in quanto la pellicola è ancora sotto embargo. I giornalisti statunitensi però hanno rilasciato dei brevi commenti sui loro profili social e a seguire trovate quelli più interessanti.

Steven Weintraub (produttore)

«Sono stato fortunato ad aver partecipato a diverse premiere mondiali ma non credo di aver mai sentito così tanti applausi durante un film come è accaduto stasera per Il Re Leone. Era come essere ad un concerto rock. La pellicola farà davvero tanti incassi.»

Beatrice Verhoeven (giornalista)

«È un capolavoro visivo che ti farà sorridere e piangere per tutto il tempo. È una vera testimonianza dell’effetto duraturo che i film Disney hanno su tutte le generazioni. Timon e Pumbaa rubano scena. E poi Beyoncé!»

Germain Lussier (produttore)

«Il Re Leone è un meraviglioso adattamento di un classico iconico. Ha alcuni piccoli cambiamenti che migliorano ciò che era già grande e tutto il resto è al punto giusto. La CG può distrarre a volte, ma l’emozione poi sistema tutto. Lo amo.»

Umberto Gonzalez (regista)

«Il Re Leone è assolutamente mozzafiato! Ogni fotogramma di quel film è qualcosa da vedere. Uno dei migliori film dell’anno.»

Terri Schwartz (giornalista)

«Appena uscita da Il Re Leone. Simba è così carino. Ma davvero, se sperate che questo sia un adattamento quasi esatto del film animato con alcuni effetti visivi sbalorditivi, otterrete quello che state cercando.”

Rachel Heine (attrice)

«Assolutamente travolta da Il Re Leone. Un incredibile lavoro visivo e vocale. Ho pianto via tutto il mio trucco. Timon e Pumbaa mi hanno riportato indietro. Morirei per il piccolo Simba.»

Insomma, sembra proprio che Disney sia riuscita ancora una volta a realizzare una versione live-action degna del film d’animazione originale. Non ci resta altro da fare che attendere l’uscita de Il Re Leone che debutterà nei cinema italiani il 21 agosto.