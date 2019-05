Prada è brand italiano fuori dagli schemi, da sempre definito minimale, ma in realtà questo aggettivo non gli si addice per niente. Miuccia Prada, grande appassionata del pittore Giorgio De Chirico, realizza i suoi capi come se fossero dei quadri metafisici, pieni di colore e dettagli sorprendenti. Anche per quando riguarda gli accessori, sappiamo che esiste da sempre stata una linea di bigiotteria, ma la rivoluzione arriva nel 2019: una nuova linea di gioielli Prada super lusso.

Prada, gioielli di lusso

Da maggio 2019, in tutte le boutique e negli e-store è possibile acquistare i pezzi della nuova collezione Fine Jewellery Collection di Prada. Si tratta di una collezione etica, che ripercorre lo stile e le icone della maison Made in Italy. L’elemento prezioso più presente nella linea è l’oro ma sono presenti anche pietre e smalti preziosi.

La linea è stata curata dalla direttrice artistica della griffe milanese, Miuccia Prada. In una conferenza stampa aveva infatti dichiarato che la collezione di bigiotteria Prada non funzionava e che ogni giorno arrivavano richieste relative ad una linea di gioielleria vera e propria.

La collezione

Miuccia Prada ha messo in evidenza anche l’importante lavoro tecnico che sta alla base dell’intero processo di produzione dei gioielli, che sono realizzati in oro e diamanti 18 carati provenienti da fornitori certificati dal Responsible Jewellery Council.

I protagonisti della collezione sono: il bracciale in Saffiano bicolore, collana, orecchini e bracciali con rose, orecchini e collane in plexi con logo e infine i ciondoli iconici che rappresentano o hanno rappresentato la casa di moda nel tempo.

Banane, chitarre, scimmiette, rose e l’immancabile triangolo. Per il prezzo si parte dai braccialetti che sono intorno ai 500€ fino ad arrivare ai 4000-5000€ dei collier. Insomma che dire, una vera collezione all’insegna del lusso.