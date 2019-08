Prada celebra Pedro Almodóvar alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia

Il matrimonio tra moda e cinema è uno dei pochi fortunati che ha resistito alla prova del tempo. Eventi come il Festival Internazionale del Cinema di Venezia servono da promemoria annuale di questo vincente legame. Molte iniziative in programma durante il festival del film, che è iniziato mercoledì. Prada ospiterà una cena e una festa per celebrare il regista spagnolo Pedro Almodóvar, che riceverà un premio d’Onore Leone d’oro in questa edizione.

Organizzata in collaborazione con Warner Bros. Italia, la serata si svolgerà giovedì presso la sede della Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, un edificio affrescato del XIV secolo che originariamente ospitava una confraternita. Oltre a Miuccia Prada e Almodóvar, gli ospiti presenti includeranno la musa di lunga data del cineasta Rossy de Palma. Attori americani Joaquin Phoenix e Anthony Mackie. Le attrici italiane Monica Bellucci e Valeria Golino. La regista Lucrecia Martel e l’artista e musicista d’avanguardia americana Laurie Anderson, tra gli altri.

L’evento rafforzerà ulteriormente la partnership in corso tra Prada e Almodóvar. All’inizio di quest’anno, il regista è stato il quinto ospite della serie “Soggettiva” della Fondazione Prada. Un’iniziativa che invita personalità delle arti a condividere con il pubblico i film che hanno segnato la loro educazione personale e intellettuale. In particolare, il 1 ° giugno, Almodóvar era a Milano per lanciare il progetto con una proiezione speciale, aperta al pubblico, del suo ultimo film Dolor y Gloria o Pain and Glory in inglese. Film che ha gareggiato al 72 ° Festival de Cannes e l’attore principale Antonio Banderas hanno vinto il premio Palm d’Or per la sua esibizione.

Oltre a questa proiezione, il programma presentava otto film spagnoli selezionati dal regista spagnolo. Le nove opere cinematografiche che ha realizzato dal 1983 al 2004 e quattro film prodotti da El Deseo, la compagnia che ha creato con suo fratello Agustín. In precedenza, il regista – che ha vinto l’Oscar per i suoi film All About My Mother e Talk to Her – ha anche diretto la pubblicità di Prada. Indossando pezzi della collezione di abbigliamento maschile autunno 2017 come parte della serie di comunicazione 365 del marchio italiano.