Portafogli da uomo The Bridge: quando la l’alta classe incontra la praticità

Il portafoglio da uomo The Bridge riflette la personalità di chi lo sceglie e lo indossa: è un accessorio unico e personale, il perfetto alleato per la vita quotidiana grazie ai numerosi scomparti interni di cui è dotato.

Per catturare l’attenzione di chi vi è intorno, è importante scegliere un portafoglio che vi rifletta e che risponda alle vostre esigenze: a questo proposito, l’azienda fiorentina propone più di cento diversi modelli nei quali si incontrano forme e colori diversi, tasche e scomparti interni, così da far avere ad ogni uomo un prodotto unico e personale.

Il marchio The Bridge, d’altronde, è da oltre 50 anni sinonimo del Made in Italy di alta qualità: a Firenze, la casa della pelletteria, ogni pezzo della collezione nasce dalle mani sapienti degli artigiani che, tra novità e tradizione, tra eleganza ed attenzione all’ecologia, danno vita ad accessori inimitabili. Il lucido cuoio italiano è una garanzia per tutti coloro che cercano un portafoglio resistente, vissuto ed elegante, senza tempo.

Linea Dante

I portafogli The bridge della Linea Dante sono in ottima pelle, eleganti e discreti, perfetti per coloro che hanno la necessità di portare con sé monete, banconote e carte di credito. Dalla linea sottile ed essenziale sono ideali da portare comodamente nelle tasche e consentono un rapido accesso a documenti e carte.

I prodotti presenti in questa linea presentano tre diverse colorazioni – GK, marrone e nero – e si differenziano per le dimensioni ed alcuni dettagli, come la presenza della tasca in cui riporre le monete.

Linea Kallio

I portafogli della Linea Kallio, rigorosamente composti in pelle di altissima qualità, presentano un design minimalista e dettagli che rivelano la personalità di chi li indossa.

A decorare la parte frontale, oltre alla scritta riferita al marchio, nell’angolo in basso a destra vi è un piccolo bottoncino in metallo decorativo; a questo si aggiunge una elegante cucitura a forma di elle rovesciata, dal colore leggermente più scuro di quello del portafoglio.

I prodotti di questa linea sono disponibili in due colori – marrone e nero – e si differenziano tra di loro per piccoli ma significativi dettagli, come la presenza della tasca per le monete alla quale è apposta, al posto del classico bottone, una zip che rende il portafoglio un accessorio sportivo ed adatto ad ogni situazione.

Linea Story

La Linea Story del marchio The Bridge offre una vasta gamma di prodotti in pelle di ottima qualità che rispondono alle esigenze di ogni uomo. Tra i prodotti di questa linea sono presenti portafogli dalle dimensioni più grandi del normale, con due diverse tasche – una chiusa da una zip, l’altra dal classico bottone – e una tasca con la retina sovrastante per riporre ciò che vogliamo si intraveda quando apriamo il portafoglio.

In questa linea è presente anche un piccolo portamonete tascabile – disponibile nel colore marrone -, compatto e minimale; la sua forma “a tacco” si apre rapidamente e facilita l’accesso alle monete, anche a quelle che tendono a depositarsi sul fondo, ed è perfetto per trasportare gli spiccioli senza paura di perderli nelle tasche.

Sempre per conservare le monete, in questa linea è presente un Coin Purse, un portamonete di forma quadrata e con chiusura a scatto, leggero e pratico.

Linea Vespucci

I portafogli The Bridge della Linea Vespucci presentano un classico color marrone/oro e rispondono alle esigenze di ogni uomo, data la vasta gamma di modelli e dettagli presenti. Quasi tutti i prodotti di questa linea presentano la tasca per le monete, oltre che numerosi scomparti in cui inserire documenti e carte di credito.

I portafogli The Bridge sono la scelta giusta per tutti gli uomini che vogliono unire la praticità ad un’eleganza senza tempo: a distanza di anni, con la pelle che va incontro al suo naturale invecchiamento e deterioramento, questi prodotti assumono valore e bellezza, diventando un vero e proprio tratto della vostra personalità, del quale non potrete più fare a meno.