Stanche di avere i capelli lunghi, pensanti e senza una forma? È arrivato il momento di tagliarli. Le tendenze moda capelli 2019 ci consigliano, oltre al bob anni ’90, il pixie hair. Il pixie hair non è altro che la rivisitazione dell’iconico taglio alla maschietta anni ’20. E’ un taglio di capelli universale, in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di viso: dalle donne che cercano uno stile più classico, optano per un taglio meno scalato a chi invece si sente più grintoso, preferisce giocare sulle asimmetrie. Non possiamo che ricordare diverse attrici e popstar, portare un pixie hair come la bellissima Anne Hathaway o la super eccentrica Miley Cyrus. Allora forza e coraggio e diamoci un bel taglio.

Le varie tipologie di pixie hair

I tagli corti non sono facili da portare, ma basta trovare quello adatto a noi ed il gioco è fatto. Il 2019 ci offre una serie di tagli che abolisce lo “stile raperonzolo”. Ed ecco il bob e il pixie hair che stanno spopolando tra le star e non solo. Sappiamo che in base alla forma del nostro viso, dobbiamo scegliere il nostro pixie hair perfetto. Per chi ha un viso più tondo è necessario un pixie con un bel ciuffo davanti, in modo tale da rendere più sottile il viso, per chi ha un viso leggermente squadrato bisogna optare per un pixie hair molto scalato, in moda da minimizzare i tratti più marcati del viso. Per chi ha un viso sottile può osare di più e permettersi un pixie hair super corto e rasato. I tagli di capelli corti possono variare quindi da soluzioni cortissime, con rasature estreme, a soluzioni meno corte, che si avvicinano a un taglio “medio”, e che generalmente vengono preferite da quelle persone che ancora non sono in grado di abbandonare del tutto la folta chioma. In ogni caso se siete delle fashionaddict per eccellenza non potete che optare per il taglio di tendenza 2019, perché la moda non aspetta.

Pixie hair 2019 da film

Sono tante le star che in questo 2019 hanno optato per un taglio di capelli sempre più corto, da Irina Shayk a Dua Lipa. con il mitico ritorno agli anni 90 non si può che prendere spunto dagli iconici film del tempo come: Sixteen Candles, dove l’attrice protagonista Molly Ringwald portava un pixie hair con un bel ciuffo oppure il taglio a scodella di Demi Moore in Ghost. Ecco quindi cosa stiamo aspettando a darci un taglio.