La libertà che si prova a tagliare i capelli e scegliere un pixie cut equivale alla sensazione opposta di quando si è già già stanchi del taglio corto e si vogliono indietro i capelli lunghi, in meno tre secondi. Dopo i primi mesi d’amore con il pixie cut, arriva la crisi. A questo punto decidere di far ricrescere i capelli è una scelta quasi scontata, ma non facile. Allora come facciamo a farli crescere più in fretta?

Help!!!

Dalla bellissima Miley Cyrus a Katy Perry, tutte le Star hanno provato un bob o addirittura un pixie cut, ma quale sarà stato il loro segreto per farli ricrescere in fretta? Mettendo da parte il metodo extension tanto amato dalle celebrità, ci sono una serie di rimedi che vi aiuteranno ad affrontare con più serenità il lungo periodo della ricrescita.

Si può lavorare invece per la salute del cuoio capelluto, la circolazione del sangue, e la forza del fusto del capello dalla nascita fino alle punte. In poche parole, avere i capelli in salute ve li farà avere belli, lucenti, vaporosi e più lunghi in meno tempo. Come ottenere questo risultato? Massaggiando il cuoio capelluto nel modo corretto, nel momento in cui ci si fa lo shampoo. E’ necessario inoltre che il prodotto utilizzato sia quello giusto e soprattutto non stressare il capello con il calore dello styling.

Cibo

I capelli sono formati prevalentemente da proteine: per renderli più sani e favorirne la crescita, converrà pertanto scegliere di mangiare il cibo giusto. Le proteine infatti aiutano a favorire il trasporto dell’ossigeno e di altri nutrienti verso i follicoli piliferi. Tra le principali fonti alimentari di proteine vi sono tacchino, pollo, soia, pesce azzurro, frutta secca e uova. Consigliati anche integratori a base di calcio e ferro, nonché magnesio e zinco, che rendono la chioma più forte e favoriscono la crescita.