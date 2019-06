Pitti Uomo 96: tutti gli eventi in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno 2019

A Firenze, dall’11 al 14 giugno, appuntamento con Pitti Immagine Uomo 96. Ecco il calendario con tutti gli eventi da non perdere, a cominciare dalla pre-apertura di lunedì 10 giugno. Tantissimi gli omaggi, dal ricordo di Karel Legerfeld alla personale dedicata a Clare Waight Keller di Givenchy, alla mostra Romanzo Breve di Moda Maschile.



PITTI UOMO 2019: LUNEDì 10 GIUGNO 2019

H 17:00 / 18:00/ 22:30 Centro di Firenze per la Moda Italiana e Comitato Oltrarno Promuove 2.0 – Uno speciale programma di eventi aperti alla città, Via Maggio – Via Tornabuoni.

H 19:00-21:30 Monogram yourself – Richard Ginori, Richard Ginori e Firenze Made in Tuscany. Live tattoo session e presentazione del magazine. Via de’ Rondinelli 17r, Firenze Cocktail party & djset. Su invito.

H 21 Centro di Firenze per la Moda Italiana. Gala dinner. Su invito. Palazzo Corsini

Lungarno Corsini 10, Firenze

H 21 SECRET FLORENCE / Lo Schermo dell’Arte Film Festival / Diamantino – Il calciatore più forte del mondo, di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti (info@cinemalacompagnia.it). Cinema La Compagnia , Via Cavour 50r, Firenze

H 18:00-20:00 Unexpected: Istituto Marangoni Fashion Show, sfilata di fine anno accademico. Su invito. Via de Tornabuoni, Firenze

H 18:00-21:30 One Planet One Future Firenze, Mostra di Anne de Carbuccia. Vernissage. Su invito. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno (orario 10.00-13.00/14.00-18.00). Galleria Brun Fine Art, Palazzo Larderel, Via de’ Tornabuoni 19, Firenze

H 19 Ceri Vintage, installazione-show room di giacche militari mimetiche. Via dei Serragli 24r, Firenze

H 21:30-00:00 ‘If I could, unless we.’ A nightwalk through Manifattura Tabacchi, Passeggiata notturna curata da Linda Loppa. Protagonisti sette designer/artisti – Bart Hess, Lara Torres, Armando Chant, Moses Hamborg, Bernhard Willhelm, Clemens Thornquist, Senjan Jansen. Su invito. Apertura al pubblico nei giorni 11-12-13-14 giugno dalle 21.30 alle 24.00. Via delle Cascine 33-35, Firenze.

PITTI UOMO 2019: MARTEDì 11 GIUGNO 2019

H 10:00-18:00 Armani Exchange, Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 10:30 Inaugurazione Pitti Immagine Uomo 96, Cerimonia ufficiale di inaugurazione di Pitti Immagine Uomo 96. Su invito. Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, Piazza della Signoria 1, Firenze

H 11:00-13:00 Karl Lagerfeld X Endless Artist, Live art performance e tribute to the fashion icon. Piazzale delle Ghiaia, Firenze

H 12:30 Aeronautica Militare, Ospiti speciali allo stand una rappresentanza di piloti e specialisti dell’Aeronautica Militare Italiana in tenuta da volo, Primo Aviere Capo Emilio Bicocchi (Equitazione) e Aviere Scelto Roberta Rodeghiero (Pattinaggio Ghiaccio – figura). Cortile Medici

H 12:30-14:30 L’Impermeabile, A tuscan touch when food meets fashion.Cocktail. Padiglione Centrale, Piano Inferiore, Stand Q14

H 14:15 “La Stoffa dei sogni”, laboratorio di alta specializzazione in costume designer per il Cinema e la Tv, Conferenza dei laboratori per costume designer per Cinema e Tv, tenuti dai noti costumisti Gabriella Pescucci, Carlo Poggioli e Alessandro Lai.Area Monumentale, Primo, Piano, Sala Riunioni

H 14:30-16:30 Freddy – Luca Tommassini, Presentazione con Luca Tommassini. Fureria, Stand 3

H 14:30-17:30 Armani Exchange, Basket Freestyle show & entertainment by DA MOVE. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 15:00 Tigran Avetisyan, This slogan has no message. Live performance del designer. Arena Strozzi, Stand 34

H 15:00 Guest Nation China, Opening cocktail. I brand: 8ON8, Danshan, Ffixxed Studios, Percy Lau, Private Policy, PRONOUNCE, Samuel Guì Yang, Staffonly, The Flocks, Untitlab. Area Monumentale, Grotte

H 15:00-17:00 Pollini, presentazione della collezione “Archive” con Ignazio Moser. Padiglione Centrale, Piano Inferiore, Stand V25

H 15:00-18:00 Haikure, “Spread a little love” cocktail party. Spazio Belfiore, Stand 5

H 15:00-18:00 Drumohr, cocktail e presentazione della collezione SS20 con il lancio della Capsule Swimwear dalla linea I-Drumohr. Padiglione Centrale, Piano Attico, Stand A2/H2

H 15:30-17:30 Best Company, Healthy drinks and fresh tea. Archivi3

H 16:30-18:00 Sseinse, Pizza Gourmet di “Concettina ai Tre Santi”. DJ Set powered by Martini. Cortile Arsenale

H 17:00-20:00 Gucci Garden, Piazza della Signoria 10, Firenze

H 17:00-21:00 Collezioni Automobili Lamborghini, presentazione della collezione SS2020. Su invito. Preview dalle ore 9.00. Limonaia di Villa Vittoria, Piazza Adua 1, Firenze

H 18:00 Manebì & The Rake, cocktail di lancio dell’esclusiva collezione di espadrilles in collaborazione con The Rake. La Limonaia, Palazzo Castri Piazza della Indipendenza 7, Firenze

H 18:00-21:00 Romanzo breve di moda maschile. Trent’anni a Pitti Immagine Uomo. Una mostra a cura di Olivier Saillard, prodotta da Fondazione Pitti Immagine Discovery con Gallerie degli Uffizi. Inaugurazione su invito. Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Piazza de’ Pitti 1, Firenze

H 18:00-22:30 Locman, Presentazione della nuova collezione mare e della nuova campagna. Cocktail e djset. Locman boutique, Via de’ Tornabuoni 76, Firenze

H 18:30 Mani del Sud, Bites & Bubbles con Mani del Sud – Raffaele Stella Brienza. Presentazione della nuova collezione. Installazione permanente durante la settimana. Su invito. Campomarzio70 – The Essential Store

Via della Condotta 65, Firenze

H 19:00 Doria 1905, Green Code. Esposizione dei cappelli Doria 1905, Nano Gardens di Terraviva Design e moda sostenibile di Eticlò. Esibizione dal vivo di Donato Barbaro e cocktail accompagnato dai vini Jean Louis Denois Roquetaillade. Su invito. Hotel Bernini Palace, Piazza San Firenze 29, Firenze

H 19:30 Salvatore Ferragamo_Florence Calling, sfilata. Su invito. Piazza della Signoria, Firenze

H 20:00 – 20:45 – 21:30 SECRET FLORENCE / Virgilio Sieni / Cenacoli Fiorentini #9 / Grande Adagio Popolare, Il respiro dell’immagine / Insegnamento. Posti limitati. Ingresso libero fino a esaurimento posti (055.2280525; biglietteria@virgiliosieni.it). Cenacolo di Sant’Apollonia, Via Ventisette Aprile 1, Firenze

MERCOLEDì 12 GIUGNO 2019

H 07:00 Push Hard Pitti Run, in forma a Pitti Immagine Uomo, sfidando il caldo di giugno: il running prima entrare in fiera. Aperta a espositori, giornalisti, PR e buyers. Promossa da Isaora PH4GalliaLab. Piazza Santa Maria Novella, Firenze

H 09:00-19:00 Lanificio f.lli Cerruti dal 1881, SIX FOR SIX. Meet our inspiring iTravellers. In collaborazione con Cad & The Dandy. Su invito. Limonaia di Villa Vittoria, Piazza Adua 1, Firenze

H 10:00 Marco De Vincenzo_Pitti Italics Special Event, sfilata. Su invito. Tepidarium del Roster

Via Vittorio Emanuele II 4, Firenze

H 10:00-13:00 Armani Exchange, A|X #st_ART live painting artists performance. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 10:00-13:00 Armani Exchange, Basket Freestyle show & entertainment by DA MOVE. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 10:00-18:00 Armani Exchange, MKERS E-sport team. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 11:00-12:00 Gazzarrini, Ospite speciale allo stand Stefano De Martino. Padiglione Centrale, Piano Terra, Stand E18

H 11:00-13:00 U.S. POLO ASSN. DJ Set con Catherine Poulain. #LiveAuthentically, Padiglione Cavaniglia, Stand 6

H 11:00-13:00 Parcoats Florence, Masha Brigatti, Simone Guidarelli e Giovanni Allegri incontrano la stampa: presentazione della Collezione SS20 Parfecto. Padiglione Centrale, Piano Inferiore, Stand T9

H 11:00-13:00 Lumberjack Erkan Emre (CEO) incontra la stampa: presentazione del primo Total Look Lumberjack. Fureria, Stand 11

H 11:00-13:00 Karl Lagerfeld X Endless Artist, Live art performance e tribute to the fashion icon. Piazzale delle Ghiaia

H 11:30 F**K, Ospite allo stand Laura Chiatti. Armeria, Stand A8

H 12:00 I GO OUT, Fashion show. A cura di SSAW Magazine. Click Arena, Piazzale delle Ghiaia, Fortezza da Basso

H 12:00 Markup, Ospite allo stand Giulia Salemi. Costruzioni Lorenesi, Piano Terra, Stand A6

H 12:30 Aeronautica Militare Ospiti speciali allo stand una rappresentanza mista in uniforme ordinaria delle diverse professionalità che operano all’interno dell’Aeronautica Militare, Aviere Capo Francesca Lollobrigida (Pattinaggio ghiaccio velocità) e Aviere Capo Costantino Ughi (Bob).

Cortile Medici

H 14:00-17:00 A|X #st_ART live painting artists performance. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 14:30 Best Company, Andrea Marcaccini opening vernissage. Su invito. Archivi 3

H 16:00-18:00 Moose Knuckles, Moose House. Party and Dj Set by Dj Tami. Spazio Belfiore, Stand 2

H 16:30-19:30 Armani Exchange, Aperitivo & Special dj set by Radio 105. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 18:30-21:00 Giannetto Portofino, cocktail per il 40° anniversario del brand. Su invito. Palazzo Castri, Piazza dell’Indipendenza 7, Firenze

H 19:00-22:00 Master of Arts, Obicà Body Diversity Contest Party party organizzato dalla Moaconcept Foundation e premiazione del vincitore. Su invito. Via de’ Tornabuoni 16, Firenze

H 19:00-22:00 Sperry, The original Boat Shoe Celebration. Cocktail Party con street artists live performance. Serre Torrigiani in Piazzetta, Piazza Tre Re, Firenze

H 19:30 Givenchy_Guest Designer, sfilata. Su invito.

H 20:00 – 20:45 – 21:30 SECRET FLORENCE / Virgilio Sieni / Cenacoli Fiorentini #9 / Grande Adagio Popolare, Il respiro dell’immagine / Insegnamento. Posti limitati. Ingresso libero fino a esaurimento posti (055.2280525; biglietteria@virgiliosieni.it). Cenacolo di San Salvi, Via di San Salvi 16, Firenze

GIOVEDì 13 GIUGNO 2019

H 10:00 MSGM_Pitti Special Anniversary, sfilata. Su invito. Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, Firenze

H 10:00-18:00 Armani Exchange, MKERS E-sport team. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 11:00-13:00 Karl Lagerfeld X Endless Artist, live art performance e tribute to the fashion icon. Piazzale delle Ghiaia

H 11:00-13:30 Armani Exchange, A|X Olimpia U15 one-on-one basketball tournament. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 11:30 The China Opportunity. Succeeding in Menswear with Tmall, Business forum. Intervengono: Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Italy, Spain, Portugal and Greece, Alibaba Group e Christina Fontana, Business Development Director, Alibaba Group. Area Monumentale, Primo, Piano, Sala Riunioni

H 15:00 Real Luxury Changes Lives / Oxfam Italia, Lo stile Made in Italy per il nuovo e-commerce di Oxfam, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti di contrasto alla povertà in Italia. Conferenza stampa. Area Monumentale, Primo, Piano, Sala Riunioni

H 15:00-17:30 Armani Exchange, A|X Olimpia U15 two-on-two basketball tournament. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 18:00 S.R. STUDIO. LA. CA._Special Guest, sfilata. Su invito. Le Pagliere, Viale Machiavelli 24, Firenze

H 18:00-19:00 SECRET FLORENCE / Tempo Reale / Paesaggio Notte / Werner Dafeldecker, TRK. Sound Club. Posti limitati, biglietti a pagamento (prenotazioni@temporeale.it). Fondazione Scienza e Tecnica – Planetario, Via Giuseppe Giusti 29, Firenze

H 10:00-19:00 Tiger of Sweden, Hammarby. Presentazione della collezione Primavera/Estate, ispirata al botanico e scienziato svedese Carl Linnaeus, e mostra dell’artista George Henry Longley. Aria Art Gallery, Borgo SS. Apostoli 40r, Firenze

H dalle 19:30 CR RUNWAY X LUISAVIAROMA 90TH ANNIVERSARY, Carine Roitfeld presenta la sua prima sfilata ufficiale in collaborazione con LuisaViaRoma, per celebrare il 90° anniversario della boutique. Su invito, Piazzale Michelangelo Piazzale Michelangelo, Firenze

H 21:30-00:00 ‘If I could, unless we.’ A nightwalk through Manifattura Tabacchi, Passeggiata notturna curata da Linda Loppa. Protagonisti sette designer/artisti – Bart Hess, Lara Torres, Armando Chant, Moses Hamborg, Bernhard Willhelm, Clemens Thornquist, Senjan Jansen. Manifattura Tabacchi, Via delle Cascine 33-35, Firenze

VENERDì 14 GIUGNO 2019

H 10:00-15:00 Polimoda Makers, Exhibition dedicata al talento artigianale degli studenti diplomandi in Fashion Technology, con una selezione di capi interamente realizzati a mano. Ingresso libero. Limonaia di Villa Vittoria, Piazza Adua 1, Firenze

H 10:00-16:00 Armani Exchange, MKERS E – sport team. Area Monumentale, Terrazza Sala della Scherma

H 19:00 SECRET FLORENCE / Fabbrica Europa / A Peaceful, Peaceful Place. Coreografia e ideazione Davide Valrosso. Danzatori Nihal Pasha e Virendra Nishad. Ingresso libero. Chiostro del Vecchio Conventino Officina Creativa, Via Giano della Bella 20, Firenze

H 21:00 SECRET FLORENCE / Fabbrica Europa / Perpetuo, Gianni Maroccolo e Hema Bharathi Palani. Prenotazioni e informazioni 055.351599 – teatrodanza@fabbricaeuropa.net. Secret place

H 21:30-00:00 ‘If I could, unless we.’ A nightwalk through Manifattura Tabacchi, Passeggiata notturna curata da Linda Loppa. Protagonisti sette designer/artisti – Bart Hess, Lara Torres, Armando Chant, Moses Hamborg, Bernhard Willhelm, Clemens Thornquist, Senjan Jansen. Manifattura Tabacchi; Via delle Cascine 33-35, Firenze

