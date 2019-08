Pinko punta i riflettori su uno spirito più autentico e racconta, nella nuova campagna Autunno/Inverno 2019 una storia di femminilità dal ritmo rock e metropolitano. La top model che sponsorizza la nuova collezione Madison Headrick, sotto la direzione artistica di Riccardo Ruini, la stylist Vanessa Reid e il duo di fotografi Mert &Marcus. La top model ha fatto il suo debutto in passerella nella sfilata Prada Autunno/Inverno 2012, ottenendo poi le copertine di Interview e British Vogue.

Un po’ di storia

Pinko nasce alla fine degli anni ’80 da un’idea di Pietro Negra, attuale Presidente e AD dell’azienda e di sua moglie Cristina Rubini. La politica del brand è: la risposta alle esigenze fashion di una donna indipendente, forte e sexy, consapevole della sua femminilità e molto decisa a esprimerla anche, soprattutto attraverso le sue scelte di stile. Le collezioni si caratterizzano per uno stile unico, eclettico, originale e contemporaneo, in cui si riconoscono donne di tutto il mondo. Donne che hanno contribuito ad affermare, anno dopo anno, lo sviluppo e il successo del brand a livello globale.

Acclamati image-maker e fotografi d’eccezione hanno collaborato alla creazione dell’immagine di Pinko, attraverso campagne che hanno reso il brand riconoscibile a livello globale: Terry Richardson, Steven Klein e Xavi Gordo hanno ritratto modelle del calibro di Naomi Campbell.

Rock and chic

I capi della nuova collezione Autunno/Inverno 2019 firmata Pinko comprendono: completi gessati in lurex, il completo in jeans black washed e la Mini love bag metallica si alternano con gonne e top dai mosaici mirror, cappotti in lana bouclé rifiniti da una spalmatura laminata e la Round Love bag dalle grafiche geometriche.