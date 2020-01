Piccole Donne film in uscita oggi, nel cast: Emma Watson e Meryl Streep

Il film “Piccole Donne” uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio 2020. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott pubblicato per la prima volta in due volumi: il primo nel 1868 e il secondo nel 1869 in America, in Italia le prime traduzioni risalgono al 1908. Il libro ebbe un successo incredibile e oggi è considerato parte essenziale della letteratura per ragazzi.

La storia

La storia è quella delle sorelle March, quattro piccole donne alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana alla quale il padre fu costretto a partecipare, abbandonando l’amore di moglie e figlie.

Piccole Donne film, il cast

Piccole Donne film è stato scritto e diretto da Greta Gerwig. Di rilievo il cast: le protagoniste principali sono interpretate da Emma Watson (Meg), Saoirse Ronan (Jo), Eliza Scanlen (Beth) e Florence Pugh (Amy). Jo è la figura di risalto del gruppo, interpretata da Saoirse Ronan, che si distingue dalle altre per la sua indole ribelle in contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo.

“Le donne hanno una mente, hanno un’anima non soltanto un cuore! Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza! Sono così stanca di sentir dire che l’amore è l’unica cosa per cui è fatta una donna, sono così stanca di questo!” -Jo March-

Timothée Chalamet interpreta il ruolo del giovane Theodore ‘Laurie’ Laurence con il quale Jo (E. Watson) avrà un rapporto di amore-amicizia, vedremo anche Meryl Streep nei panni della zia March.

Jo March: Voglio farmi la mia strada nel mondo!

Zia March: Nessuno si fa strada da solo, men che meno una donna! Devi trovare un buon partito!

Jo March: Ma tu non sei sposata, zia March!

Zia March : Ma che c’entra?! Io sono ricca!

Gerwig non segue l’ordine cronologico delle vicende raccontate nel romanzo: il film inizia con Jo March già ventenne, alle prese con un editore a cui vuole proporre i suoi racconti!

Non sentite anche voi questa nostalgia?

Riconoscimenti

Il film già candidato ai Golden Globe 2020, è stato premiato per la “miglior colonna sonora”; la protagonista Saoirse Ronan ha ricevuto il titolo di “miglior attrice in un film drammatico”. Insomma, questo film ha tutti i presupposti per essere un successone!