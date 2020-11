Partiamo col dire che questa è la storia del piccione viaggiatore allevato in Belgio.

Il suo nome è New Kim ed è un esemplare femmina. Ciò che ne ha fatto un caso che in breve ha fatto il giro del mondo, sono stati i soldi. Il prezzo di acquisto di questo esemplare di due anni è stato di 200 euro. Poi però, il fatto pazzesco.

All’asta, il suo valore ha raggiunto una cifra pazzesca di 1,6 milioni di euro. A volerlo e mettere mano al portafogli, un anonimo e facoltoso acquirente cinese. Ciò che ci chiediamo è il perché questa persona abbia speso tanti soldi per mettere le mani sul piccione New Kim. Una domanda davvero più che lecita. Sveliamo l’arcano, New Kim ha un asso nella manica: ha vinto molte gare di velocità. Un piccione viaggiatore può volare alla velocità fino a 90 km all’ora e in un giorno percorrere anche 1.000 chilometri. Questi volatili sono dotati di un orientamento eccezionale, che li riporta esattamente al punto geografico da cui son partiti.

New Kim è un piccione ed è stato battuto all’asta per 1,6 Milioni di euro. Ecco perché

Negli ultimi tempi, in Cina, le gare di piccioni viaggiatori sono sempre più in voga. L’imprenditore che ha speso 1,6 milioni di euro per il piccione New Kim, non ha voluto semplicemente ottenere un pezzo da novanta nelle gare di velocità ma guardare anche in prospettiva. Infatti, il motivo dell’ acquisto di New Kim è quello di usarlo per la riproduzione. Il belga Kurt Van de Wouwer, proprietario del piccione d’oro, non credeva ai suoi occhi quando il cinese ha fatto puntate su puntate per mettere le mani sul volatile. Ciò che forse è poco risaputo è che per questi volatili le aste sono all’ordine del giorno. Lo scorso anno, ad esempio, il piccione Armando, considerato il Lewis Hamilton dei piccioni, è stato venduto a 1,25 milioni di euro. Anche in questo caso l’acquirente è stato un cinese, acquistatolo per la riproduzione. In Cina ricchi imprenditori partecipano a queste gare per vincere ghiotti montepremi e reinvestire parte dei guadagni acquistando piccioni. Ecco svelato il segreto di New Kim.