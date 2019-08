Perdere grasso sulla pancia è possibile, con qualche trucchetto

Probabilmente hai sentito che se vuoi trasformare il tuo corpo, devi apportare modifiche alla tua alimentazione, ma ciò non significa che l’esercizio fisico non sia importante. Se il tuo obiettivo è perdere grasso addominale, devi esercitarti insieme all’implementazione di cambiamenti nutrizionali per risultati a lungo termine. Per scoprire quanto spesso dovresti esercitare e quali cambiamenti nutrizionali dovresti prendere in considerazione, continua a leggere.

Quanto spesso dovrei esercitarmi per perdere grasso della pancia?

La cosa per perdere il grasso della pancia o apportare qualsiasi modifica al tuo corpo, come la costruzione dei muscoli, è che non c’è un determinato numero di giorni o di tempo in cui dovresti allenarti per perdere grasso. «Dipende dall’individuo. Tuttavia, i migliori consigli includono concentrarsi sull’allenamento costante, più di cinque giorni alla settimana, nonché sull’allenamento di resistenza almeno due volte alla settimana», ha detto Heather, nutrizionista affermato. E non dimenticare che devi apportare anche cambiamenti nutrizionali!

Cosa dovresti mangiare per perdere il grasso della pancia

Non possiamo dirti esattamente cosa mangiare, motivo per cui ti consigliamo sempre di consultare un dietista registrato. Ecco un elenco di suggerimenti dietetici registrati per perdere il grasso della pancia. Detto questo, un ottimo punto di partenza è mangiare meno alimenti trasformati e più cibi integrali. Heather ha detto che dovresti anche bilanciare i nutrienti che consumi. «Per assicurarti di assumere macronutrienti adeguati (proteine, grassi non saturi e carboidrati complessi), nonché vitamine e minerali per sostenere un metabolismo sano». Mettiamo che tu abbia apportato i cambiamenti nutrizionali raccomandati dagli esperti e non stai ancora vedendo miglioramenti. Nemmeno una minima riduzione della quantità di grasso della pancia che hai. Heather consiglia di tenere sotto stretto controllo gli schemi di sonno, farmaci, stress, programma alimentare e esercizio fisico selezionato (allenamento ellittico contro intervallo e allenamento di resistenza). Potrebbe anche essere un problema con i tuoi ormoni, nel qual caso potresti voler parlare con un endocrinologo per essere sicuro.