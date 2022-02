Perché scegliere un bracciale da uomo unico e fatto a mano? Piuttosto la domanda da porsi sarebbe: perché non sceglierlo? Ci sono tante ottime ragioni per rivolgere le nostre scelte d’acquisto verso beni artigianali e oggi ne parleremo a partire dalle meravigliose creazioni Made In Italy che il nostro Paese vanta sul mercato dei gioielli.

Gli uomini amano indossare gioielli da sempre

Per prima cosa occorre chiarire che il desiderio di adornare il proprio corpo con accessori capaci di esprimere la propria personalità è innato nel genere umano e che non è una prerogativa della donna. A dire il vero è stato proprio l’uomo a indossare per primo manufatti preziosi e gioielli per dare lustro al suo ruolo sociale in qualità di condottiero, imperatore, sacerdote o consigliere.

Ci sono evidenze di tale consuetudine a partire dell’Età del Bronzo sino a giorni nostri. Di questi tempi, tra l’altro, tornano di moda i gioielli capaci di evocare sensazioni del passato e di rielaborarle in chiave moderna. Se vuoi guardare un esempio qui scopri i bracciali da uomo rigidi più di tendenza in questo periodo. Come puoi notare le lavorazioni minimali risultano essere raffinate ed eleganti e non esagerate.

I gioielli da uomo artigianali e Made in Italy

L’uomo ama indossare gioielli tanto quanto la donna ma in forme e modalità differenti. Il plus aggiuntivo è costituito dalla lavorazione artigianale che conferisce ulteriore classe ed eleganza anche al più semplice e minimale dei bracciali. Si tratta di un vantaggio non soltanto estetico che risiede soprattutto nella qualità pregiata della lavorazione e della selezione dei materiali preziosi. Ma non solo.

Il nostro Paese ha una storia di gioielleria molto ricca e articolata che si colloca ancor prima del Medioevo e che da allora illumina il mercato nazionale ed è fonte di grande attrattiva per quello internazionale. L’acquisto di gioielli artigianali, quindi, non è soltanto una scelta interessante e pregiata dal punto di vista del gusto e della qualità perché è l’opzione che favorisce le attività nostrane importantissime per l’economia del Paese.

La gioielleria artigianale è molto più di un lusso

Le produzioni artigianali sono lavorate a mano una ad una. Sono disegnate, progettate e perfezionate da designer e artigiani italiani e prodotti solo con materiali di prima qualità. Sono beni il cui valore non risiede solamente nel metallo prezioso o nella pietra che li caratterizza ma anche nell’incredibile know-how che si tramanda da generazioni.

In altre parole i gioielli artigianali per lui, ed anche quelli per lei, sono oggetti originali il cui stile inconfondibile è in grado di fare tendenza. I bracciali da uomo così come gli altri gioielli sono pezzi unici che trasmettono al mondo gusto, ricercatezza, passione per l’arte orafa e amore per il Made In Italy.

Quando indossi un bracciale da uomo artigianale non stai mostrando solo un gioiello ma identifichi una precisa scelta di gusto che tutela l’artigianato nostrano e che è fiero di mostrarlo al mondo.