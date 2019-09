Alzi la mano chi non ha sentito parlare almeno una volta nella vita della famiglia Kardashian. Kim, Khloe, Kourthney, Kendall e Kylie sono le celebrità più chiacchierate del mondo del web, ma non tutti sappiamo come sono diventate famose.

Dal principio

In principio fu Robert Kardashian, capostipite della dinastia e avvocato di successo. Di origini armene, divenne famoso per aver difeso nel 1994 O.J. Simpson dall’accusa di omicidio della moglie Nicole e dell’amante di lei Ronald Goldman. Il ruolo di Robert Kardashian nella vicenda non è mai stato chiarito del tutto: qualcuno sosteneva che fosse stato proprio lui a far sparire i vestiti insanguinati e l’arma del delitto, ma di sicuro c’è soltanto che Robert Kardashian, dopo aver riattivato la sua ormai inutilizzata licenza da avvocato, era entrato a far parte del team legale che difendeva l’ex star del football americano, sedendo sempre al suo fianco durante le sedute in aula. Nel 1978, Robert aveva sposato Kris Houghton, una hostess californiana che ha dato alla luce i quattro figli Kourtney, Kim, Khloé e Rob. Robert morì nel 2003 per un cancro all’esofago.

Boom

L’esplosione globale del suo cognome è una questione recente e il merito non è suo ma dell’ex moglie e delle sue figlie. Kris si risposò con Bruce Jenner, campione olimpico da cui ha avuto Kendall e Kylie Jenner. Oggi Bruce Jenner, dopo un lungo percorso, ha cambiato sesso diventando Caitlyn e realizzando un suo reality.

Money

Proprio un reality ha reso famosa tutta la famiglia, sbarcata sul canale con “Keeping up with the Kardashians” nel 2007.Lo show raccontava la vita della manager Kris e delle sue figlie. A dare un’impennata al successo della famiglia fu il video sexy girato da Kim Kardashian mentre faceva sesso con il fidanzato dell’epoca Ray J. Le loro storie d’amore, i matrimoni, le gravidanze, le lacrime e le liti: tutto ciò che riguarda i Kardashian è stato raccontato senza filtri in un romanzo/reality.

Life in plastic, it’s fantastic!

Oggi le sorelle Kardashian raccontano il loro quotidiano attraverso le Instagram stories e hanno fatto del loro corpo un vero e proprio culto. Tra gli interventi innegabili, rinoplastica (“conservativa”, cioé un intervento che ha solo accorciato la catilagine della punta), botox su fronte, zigomi e area naso-labiale, filler alle labbra, “botox brow lift” cioè il rialzamento delle sopracciglia con la tossina botulinica e perfino laser all’attaccatura della fronte, per rimuovere definitivamente i capelli in ricrescita.