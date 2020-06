Luxury Bike Hotels. D’accordo, vogliamo continuare a lavorare. Ma vogliamo farlo proseguendo da casa o scegliendo un luogo anche di vacanza? Visto che abbiamo poche ferie a disposizione e dobbiamo lavorare da remoto, tanto vale farlo in un posto che ci piace, magari insieme alla famiglia.

In spazi dove, per privacy e facilità di mantenere la concentrazione, sarà possibile il cosiddetto “lavoro agile” traslato in un ambiente di vacanza, dove poter continuare l’attività professionale senza utilizzare i giorni di ferie residui, oltre a quelli intaccati dal lockdown e non più disponibili. Dedicare la mattina agli incontri di lavoro via web e alla routine lavorativa a precisi orari, e poi abbinare il miglior recupero della giornata con una esperienza in bici, potrebbe essere la soluzione che mette d’accordo tutti.

Smart holiday e smart working danno la possibilità di poter fare una vacanza anche se si dovrà dedicare tempo alla routine lavorativa. In un ambiente dove è assicurata la connessione internet veloce per poter ad esempio realizzare un webinar dal terrazzo del Cristallo a Cortina d’Ampezzo, con vista sulle cime delle Dolomiti, o nel giardino privato con la quercia secolare di Pieve a Salti in Toscana, o ancora a bordo piscina del Park Hotel San Marco con il distretto dei laghi di Como e di Lugano tutt’intorno.

I Luxury Bike Hotels rendono possibile tutto questo. LBH è un brand cappello che riunisce tutti i migliori hotel bike friendly, destinati a chi cerca esperienze uniche a diretto contatto con la natura, senza rinunciare ai comfort dell’ eccellenza. Tutti gli hotel, accuratamente selezionati, offrono servizi su misura per chi ama esplorare il paesaggio in sella alla bici. Ora che si sta affermando sempre più la green economy e su larga scala si prediligerà la mobilità sostenibile anche in vacanza, le famiglie troveranno soddisfazione nel portare i bambini a misurarsi con loro stessi in percorsi che tolgono il fiato.

Hotels Signature Offers: le proposte

Borgo Pieve a Salti, “Toscana in libertà”

Si tratta di un pacchetto 3 giorni / 2 notti:

1° giorno: sistemazione in Camera Superior con ingresso indipendente. Degustazione di benvenuto con 3 Vini IGT Toscana, Rosso di Montalcino e Brunello e cena con menu dedicato ai prodotti biologici aziendali al Ristorante “Podere Caprili”.

2° giorno Colazione e partenza per bike tour privato con la guida tra le vigne del Brunello oppure nelle crete senesi con sosta in zona panoramica per veloce spuntino. Rientro in struttura nel pomeriggio con possibilità di rilassarsi nella piscina scoperta oppure prenotando un trattamento alla Beauty Farm. Cena al “Podere Caprili” con menu tipico a base di eccellenze toscane accompagnate da un’ottima bottiglia di Rosso di Montalcino.

3° giorno lezione di yoga privata o uscita in bicicletta con check out al ritorno.

Esperienze all’aria aperta come maneggio, guida privata ambientale (su richiesta e a pagamento). Visita all’azienda biologica dove viene effettuata la trasformazione dei Cereali (gratuita e su richiesta ).

Roccamare Resort: offerta Speciale riservata a Luxury Bike Hotels

È stato attivato il codice promo LBH20 da utilizzare interrogando il booking engine sul sito www.roccamare.it e che darà diritto ad uno sconto del 15% su tutte le categorie hotel o ville per la prossima vacanza a Roccamare nel periodo dal 30 aprile 2020 al 23 ottobre 2020. L’offerta è soggetta a disponibilità.

Borgo Egnazia Valle d’Itria in Bicicletta, Pacchetto 3 notti

Prezzo a persona a partire da euro 1.105,00 in camera Corte Bella o Borgo Splendida (occupazione doppia. Tour guidato con bici presso il sentiero di Lamalunga con noleggio bicicletta, casco e accompagnatore turistico. Una cena presso il ristorante La Frasca (bevande escluse). Seduta di sauna infrarossi per una persona e accesso a Vair Spa e utilizzo giornaliero di sauna, bagno turco, piscina interna e palestra (45 euro a testa per la seduta ad infrarossi).

Parco San Marco Lifestyle Resort – Bike lovers sul Lago di Lugano

Il pacchetto Bike Lovers comprende i seguenti servizi: 3 pernottamenti per 2 persone; Prosecco di benvenuto. Buffet di prima colazione fino alle ore 10.30. Cena di 4 portate nel Ristorante La Veranda San Marco. Tour personalizzato con guida privata e incluso noleggio bicicletta. Massaggio muscolare profondo da 40 minuti per persona. Rimessaggio della bicicletta. Entrata libera alla SPA San Marco. Partecipazione al programma giornaliero di attività sportiva e relax. Prezzo a persona a partire da Euro 399,00.

Luxury Bike Hotels, tenete a mente queste tre lettere dell’acronimo LBH: Lusso, Bici, Hotel

L: Lusso di sentirsi bene come a casa

I Luxury Bike Hotels si trovano in luoghi spettacolari dell’Italia e sono, per filosofia e target di riferimento, da sempre attrezzati per assicurare un servizio top di livello ai propri ospiti con le dovute osservanze, senza compromettere il piacere del soggiorno.

B: Bicicletta, benessere, buonumore

La bici è per sua conformazione distanziamento, libertà di movimento e senso di leggerezza: è il mezzo che più di altri consente di addentrarsi in scenari da cartolina, girare i territori alla scoperta di tipicità e tradizioni, pedalare in mezzo alla natura.

H: Hotel specializzato in turismo su due ruote

Relais, Lodge, Resort, Chalet, Retrait, Albergo diffuso o ecosostenibile: tutti organizzati per accogliere gli appassionati del turismo in bici con un servizio completo: dallo spazio bike room, all’officina per veloci interventi e piccole manutenzioni, dalla zona lavaggio all’eventuale servizio di noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita. Alberghi di qualità targettizzati nel turismo su due ruote, per soggiorni e vacanze all’insegna del benessere psicofisico. E di tanto movimento all’aria aperta in cerca di bellezza.