Patch contorno occhi: la ricetta fai-da-te contro borse e occhiaie

Impazza la passione per i patch occhi tra le beauty addicted: maschere per il contorno occhi da applicare per qualche minuto così da ottenere un aspetto giovane, rilassato e senza occhiaie. La pelle della zona perioculare è 20 volte più sottile rispetto a quella del resto del viso, meno ricca di fibre di sostegno (collagene ed elastina) e di lipidi epidermici e, per questo, più soggetta alla formazione di rughe e a disidratazione. La vita quotidiana non aiuta: 22 muscoli sottendono il contorno occhi, specialmente per compiere i 28.000 battiti di ciglia giornalieri. Sovraesposto e sovrastimolato il contorno occhi richiede per ritrovare una nuova giovinezza dei trattamenti specifici.

Ingredienti dei patch occhi fai da te:

1 cucchiaino di idrolato di camomilla o di idrolato di fiordaliso

2 cucchiaini di gel d’aloe vera

Per i patch occhi fai da te serviranno:

1 Dischetto di cotone

Forbici

Procedimento dei patch occhi fai da te:

#1 Preparate le lunette tagliando a metà un dischetto di cotone, con l’aiuto di un paio di forbici, ottenendo così due lunette. Le forbici potete utilizzarle anche per modellare le vostre due lunette, in base alla forma del vostro contorno occhi.

#2 Preparate il gel, unendo l’idrolato e il gel d’aloe vera.

#3 Mescolate bene per circa un minuto, fino ad ottenere un gel omogeneo. Pronto! Le dosi indicate sono valide per 2-3 applicazioni.

NB: tenere il prodotto in frigorifero almeno un paio d’ore prima di applicarlo, sarà ancora più efficace su borse e occhiaie.