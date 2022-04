Picnic Pasquetta 2022. Siamo ormai a ridosso della Pasqua, la festività amata da chi va matto per il cioccolato ma non solo. La festa è sopratutto un momento per stare insieme alla famiglia, spesso difficile da riunire. E in un momento tanto delicato quanto questo, tra restrizioni per il covid e paura dei contagi, perché non sfruttare la giornata di Pasquetta, tempo permettendo, per un delizioso picnic all’aria aperta? Vediamo i migliori posti dove poter pranzare su bellissimi prati, immersi nel verde ed insieme alle persone care.

Pranzo di Pasquetta 2022, picnic all’aperto

La Pasqua, come ogni festività, porta il buon umore. Sarà per il cioccolato, per la famiglia riunita o semplicemente per qualche giorno di festa e relax. E si sa che alcuni momenti si vorrebbe non potessero finire mai e quindi perché non cercare di renderli speciali? Magari con qualcosa che non si fa proprio tutti i giorni, come ad esempio un buon vecchio e caro picnic. Non ci sono dubbi: un pranzo all’aperto rende felici grandi e piccini.

E che sia in aree attrezzate oppure semplicemente in una prato lontano da tutti, immersi nel verde, il picnic rimane una delle esperienze più genuine ed uniche di sempre. Basta poco infondo per essere felici, e questo pranzo all’aperto ce lo insegna: cibo, compagnia e natura. Vediamo i migliori posti dove poter fare un picnic in questa Pasquetta 2022.

Picnic Pasquetta 2022 a Campo dei fiori, Varese

Il Campo dei fiori domina le colline di Varese e la pianura Padana. Il parco nazionale oltre al panorama suggestivo in cui, se bel tempo, si riesce assorgere anche Milano, offre tavoli di legno sparsi per il posto. Si può quindi organizzare una bellissima gita, tra camminate, foto e per finire, un delizioso pic nic in mezzo al verde.

Un picnic sul Tetto del mondo, Marche

A confine tra Romagna e Marche, troviamo il “Tetto del mondo”, così chiamato per la vista panoramica che è letteralmente idilliaca. Il posto magico offre l’opportunità di lunghe camminate vista mare e ampissimi spazi per stendere il proprio telo, tirare fuori cibo e bevande, e godersi a pieno ciò che di più bello offre la natura. Un luogo ideale per un picnic a Pasquetta 2022.

Vallombrosa, Toscana

Regola numero uno per un picnic è essere immersi nel verde, ed è proprio il punto forte della Toscana. E tappa obbligatoria per chi è nella zona è la Riserva naturale di Vallombrosa, vicino a Firenze. Il parco è attrezzato di tutti, oltre ad alcune aree ristoro per rifornirsi, chi desidera fare un picnic con qualcosa portato da casa vi sono a disposizione anche tavoli in legno e barbecue. Insomma, basta solo rimediare un vecchio telo, rilassarsi e godersi un picnic durante Pasquetta 2022.

Colline del Chianti

Le colline del Chianti sono uno dei posti più belli e sopratutto bucolici. La catena montuosa a cavallo tra Siena, Arezzo e Firenze è famosa sopratutto per il vino prodotto dai vigneti, il chianti. Pieno di prati infiniti dove poter pranzare e rilassarsi all’aperto, le colline offrono anche tantissime opportunità di picnic organizzati con prodotti tipici del posto per non dover pensare niente e lasciarsi solamente coccolare.

Parco del Valentino,Torino

Tranquillo, grande, colorato. Il parco del Valentino di Torino è uno dei posti più amati per un picnic all’aperto. Ideali per un pranzetto romantico con la tua dolce metà all’ombra di un grande albero, ma anche con famiglia per fare giocare tra una pallonata e l’altra i bambini.