Längenfeld – Tirando le tende della graziosa camera in stile tirolese, il sole della mattina risveglia con la sua luce brillante la valle in cui si trova il paesino austriaco di Längenfeld, nella Ötztal. In primavera ed estate il verde acceso accarezza lo sguardo donandoci immediatamente una sensazione di benessere, mentre d’inverno la magia di ritrovarsi al caldo, circondati da soffice neve bianca, è davvero emozionante. L’abbraccio delle montagne permette di rimanere sempre riparati dalle fredde tempeste che talvolta si verificano ad alta quota, ma se la giornata è serena e il cielo azzurro si può prendere la funivia per divertirsi nelle due aree sciistiche di Sölden – Oetztal e Obergurgl-Hochgurgl (più di 110 km ciascuna), oppure sulle numerose piste per sci di fondo. Nella bella stagione il benessere è garantito anche grazie ai 150 km di sentieri escursionistici, 114 per il jogging e 80 di piste per mountain bike, senza considerare il parco Nordic Fitness a Huben e due meravigliose vie ferrate.

Nonostante tutto ciò, se Längenfeld è oggi una della destinazioni più popolari dell’Austria intera lo si deve al favoloso Aqua Dome, un tempio del relax talmente apprezzato dagli ospiti e ambito dai travelblogger da essere entrato nella classifica dei dieci hotel “più instagrammabili” del mondo. Il perché è presto detto: Aqua Dome è la struttura termale con servizio di albergo più innovativa e scenografica delle Alpi, grazie alle sue numerose piscine di acqua termale all’aperto e all’interno, ma anche grazie al sapiente mix di materiali e stili (il legno e la pietra si alternano a piramidi in acciaio con vetro trasparente, per godersi la vista sull’incantevole panorama).

Giusto per darvi un’idea di quale meraviglia vi aspetti in queste accoglienti terre tirolesi, vi basti sapere che questo paradiso conta ben dodici piscine dentro e fuori con acqua calda a 34-36° C, dieci saune e quattro ristoranti e bar, per un totale di 22.000 mq di benessere. Non si tratta però soltanto di un’attrazione piacevole e ludica, poiché la preziosa acqua che affiora in superficie a Ötztal, a Längenfeld, proviene dalle viscere della terra e, contenendo zolfo bivalente, presenta innumerevoli benefici per la salute, tanto da essere ampiamente utilizzata sin dal XVI secolo come fonte di guarigione.

Le piscine sono pensate in modo da proporre ciascuna una particolarità: la zona salina, gli idromassaggi, l’Arca alpina di Noè per i piccoli, la vasca rinfrescante del “fiume con corrente” nella zona esterna, il tutto racchiuso in quello che può essere considerato un capolavoro dell’architettura moderna in perfetta armonia con la natura circostante. Quanto alle saune e ai bagni vapore, ne esistono di molte tipologie diverse per soddisfare le esigenze più disparate: con ghiaccio, con accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati, con scrub pulizia o solo una sauna pura.

Agli ospiti dell’hotel è riservata la splendida area della SPA 3000, un luogo di intenso relax in cui, ancora una volta, il design incontra il wellness dando forma ad angoli esclusivi di benessere. Se i servizi dell’albergo sono impeccabili – dalla mousse di mela in camera al kit completo per le terme, dallo squisito buffet della colazione alle originali attività proposte per riempire al meglio le giornate – non è da meno il gourmet, costituito dal ristorante self-service Einkehr, il bistrot della sauna Hitzeschmankerl e i bar Hochsitz presso la SPA 3000, Mammuth e uno a bordo piscina.

In occasione della Pasqua, Aqua Dome ha messo a punto uno speciale pacchetto pensato appositamente per un’indimenticabile vacanza di cinque giorni. Dal giovedì alla domenica, l’offerta comprende quattro notti con mezza pensione ThermalVital (colazione a buffet e menù a scelta per la cena), accesso libero all’area termale e alla SPA 3000, un prelibato pranzo pasquale il 21 aprile, numerose attività di fitness e outdoor – tra cui slittino, escursioni, ciaspole e molto altro – più un programma per bambini giornaliero con accompagnatori dalle 10 alle 21. Insomma, il modo migliore per godersi la Pasqua in famiglia!

Informazioni utili:

Aqua Dome

Oberlängenfeld 140

a-6444 Längenfeld

Tel: +43 5253 6400

Web: www.aqua-dome.at/it/

Mail: office@aqua-dome.at