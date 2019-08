Partendo da Bradley e Irina: tutte le coppie che si sono mollate nel 2019

Per quanto amiamo vedere le nostre coppie di celebrità preferite insieme, le cose tra loro non sempre funzionano. Anche se speravamo che il 2019 non avrebbe avuto tante rotture devastanti come l’anno scorso, alcune coppie (anche tra le più supportate, non temere) l’hanno già chiamata. Da Irina Shayk e Bradley Cooper a Miley Cyrus e Liam Hemsworth, guarda quali coppie hanno deciso di chiudere il capitolo della loro storia d’amore quest’anno.

#1 Irina Shayk e Bradley Cooper

Dopo quattro anni insieme, Bradley e Irina si sono separati a giugno. La leggenda vuole che ci sia in mezzo un tradimento (con Lady Gaga). L’attore 44enne e la top model 33enne condividono una figlia di 2 anni, Lea De Seine, e, secondo il magazine People, stanno risolvendo amichevolmente come condividere la sua custodia.

#2 Katie Holmes e Jamie Foxx

Katie e Jamie si sono lasciati in silenzio a maggio dopo sei anni insieme. Tre mesi dopo, Jamie è stato visto tenersi per mano con la cantante Sela Vave a Los Angeles.

#3 Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Il manager di Miley ha confermato la loro separazione il 10 agosto, dopo che il cantante è stato visto baciare Kaitlynn Carter mentre era in vacanza in Italia. «Liam e Miley hanno deciso di separarsi in questo momento», afferma nella dichiarazione. «In continua evoluzione, cambiando come partner e individui, hanno deciso che è la cosa migliore mentre si concentrano sia su sé stessi che sulla carriera. Rimangono genitori premurosi di tutti i loro animali, che continuano a condividere, mentre si prendono amorevolmente questo tempo per sé stessi. Si prega di rispettare il loro percorso e la loro privacy». La rottura di Miley e Liam è avvenuta sette mesi dopo che si erano sposati in una cerimonia privata nel Tennessee.

#4 Lady Gaga e Christian Carino

La cantante e l’agent talent della CAA hanno concluso il loro fidanzamento a febbraio. «Semplicemente non ha funzionato. Le relazioni a volte finiscono», ha detto una fonte a People. «non c’è dietro una lunga storia drammatica da raccontare.». Anche se la stampa mondiale vuole che la storia di Gaga sia finita per lo stesso motivo di quella di Bradley Cooper (ahi ahi ahi).

#5 Zayn Malik e Gigi Hadid

I due si frequentano e si mollano da novembre del 2015. Dopo aver annunciato nuovamente la loro separazione nel marzo del 2018, sono tornati insieme alcuni mesi dopo, andando di nuovo per la propria strada poco dopo. Il 2 gennaio, Us Weekly ha confermato che il cantante e la modella «hanno cercato di farla funzionare, e Gigi ha concentrato tutto il proprio tempo e le proprie energie su Zayn, ma ormai erano arrivati al limite».