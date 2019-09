Parigi Fashion Week P/E 2020: tutte le date delle sfilate, da Dior a Chanel

E’ iniziata la rassegna dedicata all’alta moda, cioè a quella branca che si discosta dal concept di unico e meritevole abbigliamento, per abbracciare l’arte, diventare un monile, una raffigurazione, una creazione. A Parigi, martedì 24 settembre, si è dato inizio all’evento più atteso per gli amanti del lusso, dello charme e dello stile d’élite, un solo nome per descrivere un avvenimento internazionale, la Parigi Fashion Week.

Sempre più inaccessibile, le sfilate si susseguiranno per otto giorni. Una sorta di antipasto, di incantevole introduzione, a quella che sarà la stagione delle presentazioni di moda femminile, che si concentreranno tra febbraio e marzo, con le sfilate pret-a-porter. Torniamo all’Haute Couture Parigina, che propone le linee esclusive di capi per la prossima stagione, sono collezioni uniche, ermetiche, quasi inaccessibili, mentre saranno alla portata di tutti le sfilate pret-a-porter dedicate alla Primavera/Estate 2020. A tagliare il nastro della kermesse durante la giornata di apertura, è stata la collezione di Christian Dior e di Saint Laurent, seguiti mercoledì 25 da Lanvin, Maison Margiela e Rochas.

Parigi Fashion Week: tutte le date

Giovedì 26 si inizia con Chloe e si prosegue con Paco Rabanne e Off-White. Venerdì 27 settembre è il turno di Loewe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Celine. Sabato 28 attesi Watanabe, Vivienne Westwood, Comme des Garçons e Hermés. Domenica 29 sfilano Balenciaga, Thom Browne, Valentino e Givenchy. Lunedì 30 settembre Stella McCartney seguita da Giambattista Valli e Alexander McQueen. Martedì 1 ottobre chiudono gli show Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton. Quest’anno non mancheranno i giovani talenti a livello internazionale. Non mancheranno di certo le novità in questa edizione 2019. Come ad esempio il memorial a Karl Lagerfeld “A Tribute to Karl: The White Shirt Project”, omaggio organizzato il 25 settembre da Carine Roitfeld nella boutique Karl Lagerfeld di rue Saint Guillaume.