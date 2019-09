Le fashion week ci mostrano quali sono le tendenze più belle per la stagione autunno-inverno. Le borse che non possiamo fare a meno di avere nel guardaroba si concentrano su due trend principali: fishnet bag da portare sempre con sè e delle mini bag.

Mai più senza…

L’accessorio moda più discusso degli ultimi giorni, la Mini Le Chiquito bag sfilata a Parigi da Jacquemus. Di nuovo in passerella la micro borsa è l’ossessione fashion del momento. Nonostante le mini borse rinuncino a quella che dovrebbe essere la loro ragion d’essere, ovvero portare con sé le proprie cose (cosa improponibile per l’universo femminile), secondo uno studio di Vanty Fair con Lyst, che ha preso in esame oltre 100 mila ricerche effettuate in rete negli ultimi due mesi, è emerso un interesse esponenziale da parte degli utenti per le mini, micro e nano borse. Insomma, la mini bag rappresenta l’accessorio indispensabile per cui non possiamo fare a meno di averla nel nostro guardaroba.

Rete

Complice i social network e altri veloci mezzi di comunicazione. Ed ecco che nel giro di pochi mesi abbiamo visto comparire al braccio delle top model, in occasione della Parigi Fashion Week 2019, una serie di borse fishnet. In Francia la chiamano “sac filet” e da sempre è la pratica sacca da portare con sè andando al mercato, fiere di tornare a casa con verdura e frutta colorata che si scorgono dalle maglie della rete. Da quest’anno la borsa a rete si trasforma in una luxury bag che non possiamo fare a meno di avere nel nostro guardaroba autunnale.