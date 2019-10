L’attrice comica, nota sui social con il nickname di Marie S’Infiltre, si è infiltrata sulla passerella di Chanel, ieri mattina, mentre le modelle sfilavano. Ma se niente hanno potuto fare gli uomini della sicurezza, a fermarla è stata la top model Gigi Hadid, trascinandola via per un braccio.

Super heroine

I filmati di questo evento inaspettato, invado in poche ore il web. Marie S’infiltre sale sulla pedana di Chanel, percorrendola in senso opposto alle modelle, fino a quando non incontra Gigi Hadid che invita la ragazza a uscire di scena. La comica/youtuber la cui missione è proprio quella di infiltrarsi negli eventi più patinati per “denunciare il lato più ridicolo della società”, questa volta si è trovata in difficoltà, non portando al termine il piano di sabotaggio. La top model, Gigi in tutta fermezza, ha gentilmente accompagnato Marie all’uscita, prendendola per un braccio, seguita poi da qualche altra modella. La youtuber era comparsa anche qualche giorno sulla passerella di Etam, brand di lingerie, dando vita a reazioni completamente opposte: le modelle infatti, in questa occasione, hanno invitato Marie S’infiltre a ballare con loro.

Don’t touch Chanel

Nonostante l’irruzione a sorpresa in passerella di Marie S’infiltre e l’intervento dell’ormai eroina delle passerelle Gigi Hadid, la sfilata di Chanel è stata a dir poco sorprendente.Tradizionali completi in tweed e jeans modello Capri, cortissimi shorts e minigonne a corolla. Gli abiti sono lunghi e leggerissimi, in chiffon, e trovano spazio abiti con rouches e paillettes. La prima collezione della maison francese interamente disegnata da Virginie Viard, dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld. Insomma, impossibile in tutti i sensi che il marchio Chanel passi inosservato.