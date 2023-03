Parco San Marco, hotel di lusso che si affaccia sul Lago di Lugano

Parco San Marco, prestigioso hotel con SPA lago di Lugano a 5 stelle, situato nella pittoresca località di Cima di Porlezza, offre una raffinata esperienza di benessere immersi nella natura. Direttamente affacciato sullo splendido Lago di Lugano, il resort si trova a soli 12 km dal rinomato Lago di Como.

Le 15 esclusive suite del resort sono situate al terzo piano e accolgono gli ospiti in un ambiente elegante e raffinato. L’ampia gamma di servizi, tra cui una spa di alto livello, permette di trascorrere una vacanza all’insegna del relax, del benessere e della buona cucina.

Un albergo di lusso sul lago di Lugano

Il Lago di Lugano, a nord-est, è una delle gemme naturali della provincia di Como, celebre città lombarda conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza architettonica e paesaggistica.

Il Lago di Lugano, caratterizzato da una serenità rara da trovare altrove nella regione, è immerso in una natura ancora incontaminata. Grazie alla minore affluenza di turisti rispetto al vicino Lago di Como, è possibile godere di una pace e di una tranquillità uniche, che conquisteranno il cuore di chiunque lo visiti.

l resort dispone di un’incantevole struttura chiamata ARIA Retreat & SPA, situata sul versante sud del Monte Bronzone e immersa in un vasto parco subtropicale di ben 35.000 mq, affacciato sul Lago di Lugano.

Questa struttura offre il giusto equilibrio tra lusso e contatto con la natura, consentendo di trascorrere una vacanza raffinata e rilassante. A livello architettonico, curato dallo studio milanese R4M Engineering, si nota subito la perfetta integrazione della struttura con la montagna.

Su una superficie di 2.000 mq su tre piani, sono state realizzate 15 suite lussuosamente arredate con materiali pregiati. Al primo livello si trova la piscina interna di 130 mq, con una zona relax e vista sul lago, mentre attraverso un passaggio nell’acqua si può accedere alla piscina esterna riscaldata e salata.

Il secondo livello ospita la SPA CEò e il Lounge Bar “La dolce vita”, mentre al piano superiore si aprono le porte delle suite, funzionali e finemente arredate.

Le caratteristiche uniche del resort

Il Resort Parco San Marco mette a disposizione dei propri ospiti stanze incantevoli, le quali variano di ampiezza a seconda del numero di persone che le occupano. Tuttavia, ciò che colpisce maggiormente è l’accesso indipendente dall’esterno che caratterizza ciascuna unità abitativa, il quale garantisce il giusto livello di privacy e tranquillità.

Le camere dell’hotel, caratterizzate da un’entrata indipendente dall’esterno, offrono ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno riservata e rilassante. Inoltre, le stanze sono facilmente raggiungibili dal Ristorante Gourmet la Musa grazie ad un comodo ascensore, mentre dal Resort Parco San Marco è possibile accedervi attraverso un suggestivo tunnel illuminato.

L’hotel rappresenta un’oasi di benessere in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente grazie ai servizi personalizzati offerti. Tra questi, spiccano la SPA CEò e il centro benessere, ma anche lo spazioso Lounge Bar, il ristorante La Musa e molte altre aree comuni, tutte concepite per offrire un’esperienza di alto livello.

SPA CEò: quali sono i servizi disponibili

La SPA CEò, il cui nome richiama il misterioso e magico elemento della nebbia tanto amato dai Celti, offre un’esperienza emozionale unica nel suo genere. La spa si estende su una vasta area di 1.500 metri quadrati, che consentono di godere di momenti di benessere in stretto contatto con la natura circostante.

Un’oasi di pace e tranquillità, la SPA CEò è riservata esclusivamente ad una clientela adulta e propone programmi di benessere ispirati ai quattro elementi naturali. Tra i numerosi servizi offerti, sono disponibili cinque cabine private, una sauna finlandese con vista panoramica sul lago e sulle maestose Alpi, una vasca idromassaggio con acqua salata, un bagno turco, una bio sauna al fieno con vista panoramica mozzafiato, nonché una piscina interna e un’ampia gamma di trattamenti estetici e rilassanti.

Il lounge Bar di Parco San Marco e ristorante La Musa

“Dolce Vita” è il suggestivo Lounge Bar di questo esclusivo resort, che offre un’atmosfera raffinata e accogliente con vista panoramica sul Lago di Lugano. Un luogo ideale per concedersi momenti di puro relax, dove è possibile gustare un drink e accompagnarlo con prelibatezze culinarie preparate dallo chef Michele Pili, disponibili durante l’aperitivo o l’after dinner. Inoltre, seduti sulla terrazza di “Dolce Vita”, si può apprezzare l’eccellenza dei gin artigianale distillato da Aria, prodotto con erbe alpine e fiori.

Per accedere al ristorante La Musa, bisogna attraversare un suggestivo tunnel illuminato che conduce ad un ambiente elegante e sofisticato. Lo chef Michele Pili, originario della Sardegna, è il cuoco principale e propone una cucina essenziale che si ispira alle tradizioni culinarie del Mar Tirreno e delle Alpi Lepontine. Il ristorante si affaccia sul magnifico Lago di Lugano ed è stato selezionato per far parte della prestigiosa collezione Les Collectionneurs, fondata dal celebre chef Alain Ducasse. Nel 2022, è stato inserito nella Guida Michelin Italia.