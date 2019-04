A 20 anni dalla prima edizione, il 28 marzo torna nelle librerie e fumetterie Paradise Kiss, il volume edito da Panini Comics che raccoglie le vicende nate dalla geniale mente di Ai Yazawa, autrice del cult Nana.

La saga, dalle atmosfere decisamente glam, ha per protagonista Yukari, un’adolescente problematica che nella vita ha un solo scopo, un’idea fissa: frequentare con successo l’università. La sua taglia e la sua silhouette, tuttavia, ne fanno la modella ideale per gli abiti realizzati da un’eccentrica compagnia di studenti di moda che ha fatto di una cantina il proprio laboratorio. Arruolata dai ragazzi dell’atelier “Paradise Kiss”, Yukari si ritrova così immersa in un mondo dove i sogni più folli si concretizzano.

Pubblicato per la prima volta nel 1999 sulla rivista Zipper, celebre magazine di moda giapponese dell’editore Shodensha, Paradise Kiss supera ben presto i confini del Sol Levante per poi affermarsi a livello internazionale proprio come il capolavoro Nana.