Il nuovo taglio di capelli di Paola Turci

Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più richiesti degli ultimi tempi e tra le sue clienti vanta anche moltissime star, prima tra tutte Paola Turci, che di recente non ha potuto fare a meno di affidarsi alle sue “mani fatate” per cambiare look. La cantante ha deciso di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine per l’estate, dicendo addio ai capelli lunghi e passando a una nuova acconciatura. Ci ha dato un taglio, passando a un long bob netto fino alle spalle, la pettinatura più trendy del momento, portato leggermente ondulato con due ciuffi più corti che le cadono sul viso.

Il primo a mostrare la trasformazione è stato proprio l’hairstylist, che non ci ha pensato su due volte a immortalare la star nel suo salone delle meraviglie, scrivendo nella didascalia dello scatto social “Nuovi volumi. New cut per la mia Paola Turci”, lasciando dunque intendere che oltre che una cliente è anche una cara amica. La cantante è apparsa estremamente soddisfatta del risultato finale, il nuovo taglio la ringiovanisce, facendola apparire ancora più glamour e sbarazzina. In quante si ispireranno proprio a lei per i loro look estivi?