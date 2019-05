Bergamasca, classe 1987, Paola Turani nella vita fa la modella. Bellissima e dallo stile impeccabile, vero e autentico, da quando è stata scoperta all’età di 16 anni gira il mondo prestando il suo volto a campagne pubblicitarie e calcando importanti passerelle.

Paola Turani a Cannes 2019: impeccabile ed elegantissima

“Una serata fantastica in una location da favola a Cannes per festeggiare i 120 anni di San Pellegrino con la bottiglia Diamond ✨ Sono stati due giorni molto piacevoli in compagnia di @sanpellegrino_official 💜 È stato un onore festeggiare con voi, Grazie di tutto! #sanpellegrino120″

Questa la didascalia postata sotto uno dei meravigliosi scatti che ritraggono Paola Turani in una location mozzafiato, con addosso un abito che non ha nulla da invidiare a quelli delle principesse nelle fiabe.

Alta quasi 1,80, ha misure pressoché perfette, 86-62-92, anche se più di una volta ha commentato le suo foto con l’hashtag #vivaletettepiccole. Lunghi capelli castani, occhi azzurri color cielo, labbra carnose e gambe lunghissime. Come molte? Forse. Ma a rendere davvero bellissima Paola è la sua allure genuina che è sola di chi non si prende troppo sul serio.

Davvero incantevole Paola Turani nel suo abito Redemption in seta viola brillante. Profondissima scollatura sulla schiena, sottili e lunghe bretelle guarnite di strass, come anche il perimetro dello scollo dell’abito. Accollato, scivola sul corpo delicatamente fasciando i punti giusti, lo strascico pare fluttuare, perfetto.

Luxgallery consiglia: Paola Turani è Bellissima: questo è solo uno dei #3 motivi per cui conoscerla