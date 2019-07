Il giorno del matrimonio più atteso su Instragram è arrivato. La 31enne bergamasca (di Sedrina) Paola Turani (#3 motivi per cui dovresti conoscerla), modella e Instagram influencer da un milione di follower, è convolata a nozze con il suo storico fidanzato Riccardo Serpellini. Dopo aver raccontato per filo e per segno i preparativi sui suoi canali social (e aver festeggiato con un addio al nubilato da urlo), alle 17.30 di venerdì 5 luglio ha pronunciato il fatidico sì.

A celebrare il matrimonio, alla Paghera di Lonato del Garda (Brescia), è stata l’assessore del Comune di Bergamo Loredana Poli. Testimone dello sposo Tomaso Trussardi, accompagnato dalla moglie Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Le due coppie sono molto legate e spesso si frequentano. Testimone della sposa, invece, Giulia Valentina, che durante la celebrazione ha dedicato ad entrambi un discorso dolcissimo. Le fedi le hanno portate i cani dei due novelli sposi, Gnomo e Nadine.

Hashtag ufficiale della giornata, dettagliatamente documentata dai 150 invitati che si ritrovano per l’occasione sul lago di Garda, è #Turpellaswedding.

Tra gli invitati molti dei volti più noti di Instagram: da Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica a Paolo Stella, da Andrea Pinna a Camihawke, e poi Giulia Valentina, Manuele Bifari, Tess Masazza e tanti altri. Paola Turani ha passato la notte prima del matrimonio giocando con le amiche, così come aveva fatto anche durante l’addio al nubilato in Marocco, e ha pubblicato un ultimo post da non sposata. La coppia è meno appariscente dei Ferragnez, ma è super seguita sui social e la trentaduenne può essere pienamente definita una star del web tanto che il suo matrimonio è diventato uno degli eventi più seguiti sui social. E pensare che inizialmente Paola era poco interessata ai social e li utilizzava poco. La svolta è stata poi con Instagram.

Un catering stellato e tre cambi d’abito. Come prima mise indossava un’ampia gonna di tulle, poi subito dopo la cerimonia ha indossato un abito bianco caratterizzato da una linea a sirena ed infine, per ballare, ha scelto un modello corto. Per questo matrimonio da favola la felicissima Paola Turani ha condiviso la sua gioia con i suoi tanti fan: «È stato come vivere un sogno, un bellissimo sogno. Impossibile spiegare a parole le emozioni e la felicità provate. E’ stato tutto come avevo desiderato, anzi meglio ancora».