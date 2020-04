Paola Turani è Bergamasca, nata il 10 agosto 1987 e nella vita fa la modella. Favolosa e dallo stile impeccabile, spontanea e autentica. È stata scoperta, all’età di 16 anni e da allora è una giramondo, ha donato il volto a campagne pubblicitarie planetarie e calpestato le più importanti passerelle. A farla stabilire a Bergamo, la sua città natale, il suo compagno per la vita, Riccardo Serpella. Amici da sempre, un giorno i due si scoprono innamorati e da lì in poi le vite di Paola Turani e Riccardo Serpella cambiano. Paola è solita assumere coi fan un atteggiamento dolce e super scherzoso, ignorando il più possibile i cosiddetti haters. Ma questa volta la Turani non ha potuto fare altrimenti, l’argomento che è stato toccato è troppo personale, e lei si è infuriata su Instagram… (@paolaturani)

La risposta di Paola Turani

«Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose perchè non si mettono nei panni della donna a cui si stanno rivolgendo senza immaginare nemmeno lontanamente alle conseguenze. Perchè oggi sono io, domani un’altra e via dicendo. Siete inopportune, senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi, di cui fondamentalmente non siete a conoscenza della situazione che stanno vivendo in privato e che preferiscono tenere tale, senza immaginare la loro sensibilità e il dolore che gli state causando. È frustrante leggere continuamente decine e decine di messaggi di questo tipo. Fate male.»

«E lo dico per tutte le donne che come me non sono madri: perchè magari non vogliono avere figli e non deve interessarvi sapere il motivo, magari non tutte hanno i vostri stessi obbiettivi di vita; perchè semplicemente non si sentono pronte o non è il momento giusto e saranno cavoli loro decidere quando senza render conto a nessuno; perchè magari una coppia lo desidera ma non arriva e ogni mese si ritrova a piangere, a chiedersi cosa c’è di sbagliato, senza capire il perchè; ci sono coppie che hanno dei problemi e stanno intraprendendo un percorso delicato tra visite/ospedali/cure ecc. e il loro silenzio va rispettato; ci sono poi coppie che purtroppo non potranno mai avere dei figli propri e voi siete insistenti, sfacciate e irrispettose facendo così. Fatevi un esame di coscienza. Ve l’ho chiesto altre volte e ve lo chiedo ancora, per favore, BASTA. Grazie. (in foto Rebecca, la figlia della mia amica Lisa, nel 2012)»

La risposta di mamma Tury

«Carissima figlia mia …. da mamma ti posso solo dire che.. sia tu e tuo fratello siete l’amore più importante è grande della mia vita, ma come l’amore per il compagno o per i genitori.. o per qualsiasi essere vivente e non !!sono fasi della vita che non tutti comprendono e rispettano… ( in questo caso l’essere umano può dimostrarsi insensibile) ogni fase della vita può portare determinate cose e altre che magari non ti aspetti e non comprendi … quello che voglio arrivare a dire è che un figlio non è un punto di arrivo del percorso di vita ma è una parte di essa. Appunto una parte perché chi crede che un FIGLIO sia un possesso non ha capito una beata mazza!!!!!! Tu lo puoi accudire crescere ma non è tuo.., è un INDIVIDUO cioè una persona e come tale è responsabile di se stesso !! Perciò gente rispettare ogni essere è più importante obbiettivo di VITA !!!!!»