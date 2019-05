Paola Turani è Bellissima: questo è solo uno dei #3 motivi per cui conoscerla

Bergamasca, classe 1987, Paola Turani nella vita fa la modella. Bellissima e dallo stile impeccabile, vero e autentico, da quando è stata scoperta, all’età di 16 anni, gira il mondo prestando il suo volto a campagne pubblicitarie e calcando importanti passerelle.

A riportarla a Bergamo il suo grande amore: Riccardo. Suo amico da sempre, un giorno i due si scoprono innamorati e da lì in avanti la vita di Paola cambia e, pur non accantonando la sua carriera, la voglia di condividere la quotidianità con il fidanzato le stravolge le priorità.

Scarsamente interessata ai social «Usavo Facebook ogni tanto ma solo per rimanere in contatto con gli amici in giro per il mondo», ha raccontato al Corriere, all’inizio della sua carriera qualcosa è cambiato quando ha aperto il suo profilo Instagram e in poco tempo, immancabilmente, è diventa una influencer o meglio l’influencer che, ammesso e non concesso già tu non lo faccia (i suoi follower a oggi ammontano a più di 1 milione), devi iniziare a seguire subito: 3 motivi per cui l’amerai.

#1 È Bellissima

Alta quasi 1,80 ha misure pressoché perfette, 86-62-92, anche se più di una volta ha commentato le suo foto con l’hashtag #vivaletettepiccole. Lunghi capelli castani, occhi azzurri color cielo, labbra carnose e gambe lunghissime. Come molte? Forse. Ma a rendere davvero bellissima Paola è la sua allure genuina che è sola di chi non si prende troppo sul serio.

#2 Ha Una Vita Normale

Glam ma anche tanta tanta vita vera. A Paola Turani lo scintillio del mondo della moda non basta e lo ha capito sulla sua pelle, andando via di casa a 18 anni per inseguire il suo sogno ma anche scegliendo di lasciare la metropoli che l’avrebbe aiutata a cavalcare l’onda del successo, per realizzare un altro desiderio: vivere una vita, forse più normale, ma felice e piena d’amore. E si sa… quando si è felici non si deve rinunciare davvero a niente, come dimostra la sua carriera che non si è di certo fermata.

#3 È Naturale

Passati i 500mila follower sfidiamo a trovare un’influencer, seppure bellissima, che posti foto al naturale. Niente trucco, niente messa in piega e addirittura un uso moderato di filtri e app che migliorano incarnato e luccichio. Paola Turani è un alieno, forse.

