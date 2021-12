Pantone rivela il nuovo colore per l’anno 2022: è il Very Peri. Si tratta infatti di una tonalità di viola tendente al lilla. In queste ultime stagioni lo abbiamo già visto sulle passerelle: quindi davvero la moda anticipa i tempi?

Pantone: colore dell’anno

L’niziatva del “colore dell’anno” di Pantone è attiva dal 1999 e in questo tempo abbiamo visto una vasta gamma di sfumature, tra cui Living Coral, Rose Quartz e Serenity, Radiant Orchid e, per qualche ragione, grigio e giallo per il 2021. Quest’anno, l’organizzazione ha annunciato Very Peri come previsione per l’anno a venire, descrivendolo come “una dinamica tonalità blu pervinca con un vivificante sottotono rosso viola”.

Un comunicato stampa direttamente da Pantone afferma: «Unendo la fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso, questa più allegra e calda di tutte le tonalità blu introduce un mix di novità e potere». La società continua spiegando che il colore è stato scelto come riflesso delle nostre mutevoli vite fisiche e digitali, delle tendenze nei giochi e della popolarità dei nascenti metavers.

Un colore che incoraggia “la fantasia”

Secondo Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute, Very Peri ha “un atteggiamento vivace e gioioso e una presenza dinamica che incoraggia la creatività coraggiosa e l’espressione fantasiosa”; che suona come cose di cui avremo bisogno per superare il 2022. Come parte del suo annuncio, Pantone ha collaborato con Microsoft per creare una serie di sfondi, sfondi e modelli PowerPoint di Teams imbevuti di sfumature di pervinca e ospita un’esperienza immersiva Very Peri presso Artechouse a New York.