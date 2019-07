I pantaloni bianchi sono il capo estivo più raffinato di sempre, anche le Star non possono farne a meno. Chi riteneva fossero un capo basico o eccessivamente monocromatico si sbagliava alla grande, perché avere dei white pants nel proprio guardaroba significa poter passare da uno stile all’altro all’infinito. Sì perché, non esiste un limite alla versatilità di questo capo, vi basterà sintonizzarvi sulla combo perfetta e il gioco sarà fatto.

I modelli

Sportivo

Se avete il vostro stile è super casual, allora non potete fare a meno di indossarlo come la bellissima Gigi Hadid. Un look total white, di chiara ispirazione anni ’90.

Elegante

Se avete uno stile più classico, allora non potete fare a meno di indossare un modello a palazzo come Jessica Alba. Per completare il vostro look, indossatelo con una blusa, renderà il tutto più raffinato.

Audace

Se non avete paura di mostrare le vostre forme, allora non potete fare a meno di indossare un modello super skinny come Rosie Huntington-Whiteley. Per completare il tutto indossatelo con una giacca bianca.

Errori da evitare

ll bianco è la nuance dell’estate: dona luce, leggerezza ed eleganza. Si abbina con tutte le tonalità e sta bene con ogni tipo di carnagione. Nonostante sia un colore così versatile, non è facilissimo da indossare, specialmente quando parliamo di pantaloni bianchi poichè comportano alcuni inconvenienti, primo tra tutti, tendono ad allargare i fianchi. I pantaloni skinny bianchi sono adatti a chi ha un giro vita e gambe sottili, mentre i modelli a sigaretta vanno bene anche a chi è un pò più in carne. Basta poi bilanciare i volumi per compensare l’effetto dei pantaloni bianchi in vita ed il gioco è fatto.