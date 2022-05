Pantaloni a zampa primavera estate 2022. In questa primavera 2022 abbiamo visto super novità ma anche tornare a galla vecchie mode del passato. Un capo che sicuramente ha fatto e continuerà a far parlare di sè sono i pantaloni. Dopo il ritorno dei pantaloni a vita bassa, ora a tornare più in voga di prima è il modello a zampa. Un evergreen, comodo, fresco e sempre elegante. Scopriamo i modelli migliori e come abbinarli.

Una moda ricchissima quella di primavera 2022, che ci sta facendo preparare al meglio a quelle che saranno le tendenze della ormai vicinissima moda estate 2022. E così tra costumi, borse ed occhiali da sole, una scelta difficile da fare è quella sul quale sia il pantalone giusto da sfoggiare durante la calda stagione. La risposta quest’anno è molto facile: il prescelto è il pantalone a zampa.

Comodi, leggeri e versatili: ecco perché indossarli

Il pantalone a zampa primavera estate 2022 è un capo anni ’80 che è tornato più ruggente di prima. Versatile, fresco e leggero questo modello sarà protagonista della calda stagione, anche in piena estate. Oltre ad essere un capo estremamente elegante anche se semplice, questi pantaloni hanno anche ben altri motivi che li contraddistinguono dagli altri per essere indossati.

Uno di questi è la comodità. Stretti ma non troppo in vita e cadendo larghi poi sulla gamba ad altezza piede, il pantalone a zampa primavera estate 2022 permette freschezza e leggerezza senza soffocare il corpo. Avvolgendoci, ma non troppo, questo modello è capace così di donare un comfort senza precedenti. Ma c’è altro. Il pantalone a zampa è ideale anche per mettere in evidenza le forme e per slanciare. Il modello a vita alta e stretto alla vita darà un senso di lunghezza alla gamba, allargando poi verso il basso la nostra silhouette risulterò fine e proporzionata.

Come indossare i pantaloni a zampa nel 2022

Anche se il capo è una riesumazione delle vecchie mode anni ’80, in realtà risulta più moderno che mai, e sopratutto versatile. I pantaloni a zampa danno la loro miglior resa qualsiasi sia l’abbinamento con le scarpe: dalle zeppe, ai sandali oppure all star ai piedi sino a mocassini e stivaletti. Insomma, con un capo del genere ci si può realmente sbizzarrire.

Ma se è facile scegliere il sotto, altrettanto semplice è decidere cosa portare sopra ad un pantalone a zampa. Dai croc top estivi, sino a larghe camicette vintage. Ma ancora stretti body, semplici t-shirt corte a tinta unita e canottiere. Insomma: qualsiasi sia il tuo stile, il pantalone a zampa di elefante primavera estate 2022, ti salverà.