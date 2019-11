Pandora X Harry Potter: la collezione di charm ispirati alla saga

Pandora ha lanciato oggi la sua magica capsule collection ispirata alla saga di Harry Potter, la famosissima sequela di libri e film per ragazzi (ma soprattutto adulti). La collezione presenta tutti i nostri personaggi preferiti, charm e bob dal meraviglioso mondo della magia.

Il marchio di gioielli danese ha collaborato con la Warner Bros. per offrirci 12 nuovi prodotti rifiniti a mano, tra cui ciondoli, pendenti e un braccialetto, sia in negozio che online. Pandora x Harry Potter offre i più carini ciondoli di Harry, Hermione e Ron, oltre a simboli iconici come il Boccino d’oro, il Castello di Hogwarts e l’Hogwarts Express. E per voi fedeli membri della casa, ci sono anche splendidi incantesimi delle casate di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. I pezzi vanno da £ 35 a £ 70 ciascuno. Se hai voglia di adornare ancora di più il tuo polso con il tuo film preferito, dai un’occhiata alle collezioni esistenti di Pandora.

Gli amanti della Disney possono ancora mettere le mani sulla vasta selezione di ciondoli a tema Disney di Pandora. Variando da £ 30 a £ 85, Pandora continua ad aggiungere nuovi incantesimi unici alla sua collezione di 70 pezzi, che include anche alcuni dei personaggi più amati della Disney come Minnie, Topolino, il cast di Toy Story e tutte le principesse. Perché no, potrebbe essere il regalo ideale per natale, da far trovare sotto l’albero a qualche potteriano convinto e che farebbe carte false per possedere ogni gadget della saga.