Oversize che passione! Dai maxi maglioni al “camel coat” abbondante, basta scegliere il capo “abbondante” in base al proprio stile e gusto personale. La moda oramai va d’accordo con la “morbidezza” e viene incontro ad ogni esigenza femminile, a tutte le età e per qualsiasi occasione. Non è necessario sacrificare la propria voglia di piacere e piacersi perché si preferisce una linea più abbondante e così detta “morbida”. Ogni donna non dovrebbe mai rinunciare ad indossare un abito ampio, se ama lo stile oversize. Abiti, maglie, cardigan, maglioni, giacche, pantaloni e gonne in linea con la tendenza oversize del momento. Senza rinunciare ad eleganza e sensualità.

Lo stile oversize conquista tutto l’universo femminile: comodità e morbidezza il connubio perfetto

Pensate quanto possa essere stressante indossare vestitini super aderenti e bustini che lasciano poco spazio alla vostra completa respirazione. I capi oversize, permettono a qualsiasi donna di rispettare la propria body shape. Comodità e morbidezza rappresentano così il binomio perfetto. L’universo fashion 2021 non si è ancora stancato dei volumi oversize. Forme morbide in mostra e chiletti extra al sicuro portati senza stress, preoccupazione o tensione. La moda di stagione si diverte a giocare sul filo del rasoio in bilico tra i volumi e i tagli del guardaroba maschile e quelli dell’universo femminile. Dai pantaloni palazzo del tailleur alla felpa oversize con cappuccio, da sfoggiare sopra a una gonna plissettata. Una cosa è certa: lo stile XL piace ancora tantissimo. E non passa mai di moda!

Hailey Baldwin conquista con il suo stile “morbido” immancabile all’interno dei suoi look street

La modella Hailey Baldwin, nipote dell’attore Alec e moglie di Justin Bieber, è risaputo da tutti; abbia la passione di indossare outfit di qualche taglia in più. Così detti oversize. Come ad esempio, abbinamenti quali joggers larghi e top basic a cui aggiunge come capospalla un cappotto color panna di un paio di taglie in più. Oppure, in alternativa, Il blazer oversize. Anche il cappotto cammello si aggiudica il podio come capo oversize preferito dalle celebrità. Da sempre un outfit evergreen. L’oversize è il perfetto fil rouge anche dei look più sporty. Come ad esempio una tuta composta da joggers e felpa abbondanti abbinata ad un cappotto chic, sempre “abbondante”. Hailey Baldwin è da sempre una regina di stile e moda indiscusse. La supermodella è un esempio da seguire per quanto concerne outfit modaioli e di tendenza. Il bello dello stile over è anche il mix perfetto con lo stile skinny e molto sensuale. Un esempio? Una giacca dal taglio maschile un po’ abbondante diventa il perfetto capospalla su un look composto da una minigonna e un top aderente. Brava Hailey!