Il lusso non può fare a meno della moda e la moda non può fare a meno del lusso. Come diceva il grande Karl Lagerfeld ‘’Luxury is a discipline’’. Oggi vi parliamo di alcuni outlet speciali dove è possibile acquistare i capi dell’alta moda, in Italia e all’estero.

Dubai Mall

A Dubai è possibile fare shopping in un polo modaiolo ispirato al piccolo borgo italiano di San Gimignano chiamato The Outlet Village. Al suo interno a richiamare l’attenzione dei visitatori sono ben 125 negozi e circa 100 tra i più prestigiosi marchi del panorama modaiolo internazionale. Non mancano poi caffè e ristoranti ospitati in pittoreschi cortili, un’atmosfera super lusso.

Qatar Mall

In Qatar, a Doha, ha aperto di recente l’Alhazm, un luxury mall unico nel suo genere dove, in un complesso di 55.000 mq di superficie, a mozzare il fiato ai visitatori ci sono le boutique del lusso, i saloni e i ristoranti, infine, una galleria d’arte e una biblioteca con volumi rari (disponibili anche in inglese).

The Mall Firenze Outlet

Alle porte di Firenze, in quel di Leccio Reggello, sorge The Mall. Uno shopping fatto di sfarzo e lusso: infatti è possibile trovare all’interno le firme più importanti del panorama modaiolo internazionale come: Prada, Gucci, Fendi, Salvatore Ferragamo e Burberry.

The Place Luxury Outlet

Ai piedi delle Alpi piemontesi sorgeThe Place Luxury Outlet, una piccola città commerciale che offre brand italiani d’eccellenza come Ermenegildo Zegna, Agnona, Gucci, Sergio Rossi e La Perla. Ai clienti del centro è inoltre dedicata una convenzione speciale con il centro benessere Aquarium che offre piscina, palestra, sauna e idromassaggio per concedersi qualche ora di relax dopo lo shopping.

La Reggia Designer Outlet

La Reggia Designer Outlet si trova in Campania, a pochissimi chilometri da quella vanvitelliana, a Marcianise in provincia di Caserta. Troviamo anche qui: Ralph Lauren, ma anche Prada, Gucci, Versace, Nike, Armani e Michael Kors. I prezzi sono vantaggiosi soprattutto durante la stagione dei saldi, allora cosa stiamo aspettando per fare un po’ di sano shopping?