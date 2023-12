3 outfit con paillettes da indossare per le feste

Il Natale si avvicina e con esso anche la frenesia di andare alla ricerca degli outfit migliori da indossare durante le feste. Se siete alla ricerca dell’abbigliamento più glamour e chic, beh, allora è bene che sappiate che quello con paillettes è senza dubbio la scelta più audace e scintillante che possiate fare! Le paillettes hanno il magico potere di trasformare qualsiasi cosa come un classico pantalone, o una semplice gonna, in un’esplosione totale di luce e stile. Di seguito, scopriremo alcune tips su come indossare questi abiti scintillanti con fiducia e personalità, e soprattutto come abbinarli per avere un outfit impeccabile.

Esempio di outfit con paillettes

Come indossare gli abiti con paillettes

Per quanto belli possano apparire, gli abiti con paillettes se indossati nell’occasione o nel modo sbagliati, potrebbero risultare fuori logo e non garantire l’effetto desiderato. Ecco quali sono gli aspetti che devi considerare prima di indossare le paillettes:

L’occasione giusta: è importante abbinare gli abiti paillettati a una festa speciale come potrebbe essere quella del Natale o di Capodanno, dove la parola d’ordine è sempre e soltanto brillare! Equilibrio tra paillettes e accessori: se l’abito è molto scintillante, opta per accessori più sobri e minimalisti, come per esempio bijoux poco appariscenti, in abbinamento a una borsa o pochette piuttosto semplici. Diversamente, se l’abito lo consente, allora via livera allo scintillio più assoluto anche con gli accessori. Occhio alle scarpe: scarpe eleganti e sofisticate come décolleté o sandali con tacco sono perfette per complete il tuo look paillettato. Se vuoi definire un tocco più casual, allora opta per un abito corto e scarpe più semplici: il risultato ti sorprenderà.

3 esempi di outfit con paillettes

Come accennato, le paillettes possono rendere un capo d’abbigliamento unico e speciale senza troppi sforzi, quindi ecco a voi 3 esempi di outfit paillettati da cui prendere spunto per le feste che verranno!

Abito nero con paillettes

Per un look sofisticato e super elegante, opta per un abito classico come un tubino nero con paillettes nere. Questa rappresenta una scelta abbastanza versatile: infatti, si presta bene in occasione formali come serate di gala o eventi speciali come matrimoni. Se l’abito non supera le ginocchia in termini di lunghezza, potresti optare per una scollatura più alta o per delle maniche lunghe per mantenere l’eleganza. Gioielli dai toni delicati e scarpe con tacco rigorosamente a spillo completeranno il tuo outfit dandoti un vero e proprio effetto glam.

Pantaloni argento con paillettes

Per uscire un po’ fuori dagli schemi, senza rinunciare all’eleganza che ti contraddistingue, che ne pensi di un pantalone sui toni argenti paillettato? Immagina di abbinarlo a una camicia bianca o al massimo nera: questo outfit ti conferirà un tocco di originalità e glamour senza compromettere la tua raffinata femminilità. Ultima tip: se vuoi che il tuo look sia davvero completo, allora non ti resta nient’altro da fare che indossare per ultimo una giacca che richiami i colori del pantalone: ora sì che sei pronta a brindare con i tuoi amici!

Minigonna dorata con paillettes

La minigonna dorata con paillettes è uno dei capi d’ abbigliamento più festosi e glamour che esistano al mondo. Rappresenta la scelta perfetta per chi desidera ricreare un total look scintillante. Intrinsecamente festosa, è adatta a occasioni speciali come feste, serate in discoteca, eventi glamour o anche per trascorrere l’ultima notte dell’anno in città con gli amici. Se pensate che il dorato sia difficile da abbinare, allora non fatevi troppi problemi. Basteranno un classico top neutro, o una blusa leggermente svasata e il vostro effetto finale sarà più che pazzesco!

Gli abiti con paillettes offrono infinite possibilità per esprimere al meglio il tuo stile e lasciarti brillare tra la folla. A prescindere dall’occasione, ricorda che prima di indossare un outfit paillettato, dovrai essere consapevole di poter attirare non poca attenzione su di te. Che tu stia cercando un look da red carpet per far festa l’ultimo giorno dell’anno, o un outfit semplicemente più glamour rispetto a ciò che indossi nella quotidianità, cerca di sperimentare i vari abbinamenti perché le paillettes, in realtà, bisogna anche saperle portare! Ora che hai tutte le carte in tavola per sfilare con il tuo outfit paillettato con grande audacia e personalità, tutto ciò che ti resta da fare è scegliere quale vestito indossare, e sarai finalmente pronta a rendere le tue feste davvero memorabili!