E’ arrivata l’attesa notte degli Oscar 2019 che vede coinvolte numerose star e non solo. Da Lady Gaga a Rami Malek, le celebrità hanno calcato il tappeto rosso, con una ventata di puro glamour. Le premiazioni sono state una grande sorpresa il miglior film è Green Book, di Peter Farrelly, statuetta d’oro per il miglior regista ad Alfonso Cuaron, per il film “Roma”. A Rami Malek, per il film dedicato a Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, e a Olivia Colman per il film “La Favorita” i premi per i migliori attori protagonisti. Ed ecco la sorpresa più grande, la popstar Lady Gaga vince l’Oscar per la miglior canzone “Shallow”. Tra commenti positivi e commenti negativi, non sono stati discussi solo le premiazioni ma anche il look delle star che anche stavolta ha stupito tutti.

Red carpet: le Star e il glamour

Protagonista del red carpet della notte degli Oscar è sicuramente Lady Gaga. La popstar ha deciso di indossare un abito firmato Brandon Maxwell, nero, tagliato basso in vita, abbinato ad un collier con diamante giallo firmato Tiffany che vale all’incirca 30 milioni di dollari. Si tratta dello stesso diamante indossato su una base collier diversa, aveva indossato Audrey Hepburn per le immagini promozionali del film “Colazione da Tiffany”. Altro abito da capogiro è quello indossato dall’attrice Charlize Theron, un abito celeste firmato Dior, con un profondo scollo sulla schiena e un lungo strascico.

Non sono mancati i look che hanno fatto storcere il naso al fashion system, come quello dell’attore Billy Porter che ha deciso di indossare uno smoking a metà e la parte sottostante di un abito da gala femminile. Presente a questa notte degli Oscar 2019, anche l’influencer Chiara Ferragni che ha deciso di vestirsi di un abito rosso fuoco firmato Giambattista Valli, scoperto sulle spalle, con tanto di fiocco sul davanti, un profondo spacco altezza cosce e numerose rouches cascanti sulla gonna. Ultimo ma non meno importante è il look della cantante Miley Cyrus, che da quando ha l’anello al dito sembra aver cambiato stile. Infatti abituati a vederla con look un po’ troppo aggressivi, stavolta dobbiamo ricrederci, con indosso un abito super elegante tempestato di paillettes nero firmato Yves Saint Laurent. Una vera e propria ventata di glamour in questa 91esima edizione degli Oscar.

I beauty look degli Oscar 2019

I beauty look degli Oscar 2019 non sono stati da meno degli abiti. Quest’anno però sono state le more ha prendere in mano lo scettro. Charlize Theron, una delle bionde più iconiche di Hollywood, ha virato per un caschetto castano. Non è da meno l’attrice Emilia Clarke, altra bionda che per l’occasione ha deciso di tagliare i capelli, ed eccola con un bob corto dalle sfumature castane. E poi anche l’immancabile Emma Stone, che ha optato per un castano ramato dalle delicate sfumature castane. E ultimo ma non meno importante è il beauty look di Irina Shayk, un mini caschetto lucido o per meglio dire il “glass hair” stile anni ’90.