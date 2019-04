Quale ruolo giocano le stelle nella formazione di rapporti di coppia duraturi, appassionati e forti? La domanda è semplice e la risposta è più complessa, ma non troppo. Ci sono segni zodiacali che si affiancano perfettamente ad altri e alcuni che non sono fatti per costruire, insieme, rapporti positivi e di successo. La scelta del partner è importante, ecco quali sono i segni zodiacali che meglio si sposano per creare storie d’amore da lieto fine grazie a passione e forza reciproca.

Pesci e Capricorno

Pesci e Capricorno sono due segni diametralmente opposti che però, come i poli opposti di una calamita si attraggono efficacemente. I nati sotto il segno dei Pesci sono persone sognanti e creative e queste loro caratteristiche attirano moltissimo il Capricorno. Inoltre, la dedizione che i Pesci dimostrano nella realizzazione degli scopi e dei proprio obiettivi stimoleranno i nati sotto il segno del Capricorno. Di contrasto, il Capricorno ha la capacità di riportare il Pesce sognatore con i piedi sulla terra grazie al senso di responsabilità e al pragmatismo che questo segno dimostra di avere.

Acquario e Bilancia

L’Acquario è probabilmente uno dei segni zodiacali più polemici e sovversivi di tutto il compendio astrale. Se c’è qualcosa che non va, l’Acquario protesta. L’Acquario cerca continuamente la correttezza e persegue il senso di giustizia, elemento che si sposa benissimo con la Bilancia, anch’essa costantemente alla ricerca di un equilibrio, del “giusto”. Questa ricerca di equilibrio attira i nati sotto il segno dell’Acquario per il forte senso di solidarietà che trasmette. Le battaglie reciproche, infatti, verranno capite maggiormente dal partner e questo genererà una forza solidale fortissima. Sempre grazie all’esigenza di equilibrio i due segni zodiacali saranno indotti, naturalmente, a portare rispetto reciproco.

Sagittario e Acquario

Se cercassimo un segno zodiacale libero e avventuriero troveremmo il Sagittario. Spirito libero e energico il Sagittario odia la staticità, la familiarità (motivo per cui, ad esempio, non si sposa bene con il Toro) e tutto ciò che è monotono e uguale. Necessita invece di stimoli continui e costanti e necessita di vedere rispettati i propri spazi. Nessun segno può garantire tutto questo più dell’Acquario. Il desiderio di libertà dimostrato dal Sagittario è compensato dai nati tra gennaio e febbraio grazie al senso di apertura più ponderato ma non per questo assente del tutto. Inoltre la creatività dell’Acquario sarà in grado di stimolare il Sagittario al punto giusto per evitare che si annoi.

Capricorno e Vergine

I nati sotto il segno del Capricorno sono individui ambiziosi e concentrati sugli obiettivi. Sanno cosa vogliono dalla vita e sono concentrati sul suo raggiungimento. Tutto questo desiderio di realizzazione necessita di una costante iniezione di ordine e concentrazione. La Vergine è il segno più pignolo dello Zodiaco e anche nella relazione con il Capricorno rappresenta un punto di forza importantissimo. Entrambi sono estremamente concentrati e formano così una coppia disciplinata e forte. Ad esempio, un segno zodiacale come i Gemelli, sognatore e eclettico, resisterebbe difficilmente con il Capricorno.

Toro e Vergine

Il Toro è uno dei segni più amanti del ménage famigliare di tutto lo Zodiaco. Radicato alla tradizione, il Toro trova la costruzione dell’amore più intensa e intrigante dell’amore stesso. Il Toro, infatti, è un segno molto romantico e per questo possiede una buona compatibilità con la Vergine che, come lui, ama vivere una vita familiare. La Vergine ama la stimolazione dei propri sensi e questo intriga il Toro a tal punto che insieme formano una squadra vincente.