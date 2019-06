Lavaggi frequenti, esposizione al sole e salsedine, possono danneggiare i nostri capelli. L’estate rende la chioma molto delicata. Per evitare che sia più spenta, poco luminosa e secca, tanto da far apparire il capello sfibrato, sottile, incline alle rotture e alle doppie punte, bisogna utilizzare alcuni prodotti, per avere un risultato alla Gigi Hadid.

Rimedi naturali

Sono tanti i rimedi naturali che possono essere applicati per tutto il corso della stagione, allo scopo di proteggere i capelli dall’azione degli agenti esterni e mantenerli sani e luminosi. La soluzione a tutti nostri problemi è l’olio. L’olio per capelli è un prodotto setoso e di immediato assorbimento, che nutre in profondità e rigenera la chioma. Da applicare più volte (sulle lunghezze) nel corso della giornata, soprattutto durante l’esposizione prolungata al sole.

Olio d’argan

L’olio d’argan è il preferito nella cosmesi, sia per la cura della pelle che dei capelli. Estratto dai semi dell’Argania spinosa, una pianta tipica del Marocco, è uno dei rimedi naturali maggiormente ricchi di vitamina E. Praticamente indicato per qualsiasi tipologia di capello, anche sul secco e il crespo, permette di recuperare anche la chioma più sfibrata e indebolita. E avere dei capelli dall’aspetto lucente e sano, proprio come Gigi Hadid.

Olio di jojoba

L’olio di jojoba è uno dei più famosi, e apprezzati, rimedi naturali per la bellezza. Ricavato dai semi dell’omonima pianta, la Simmondsia chinensis, questo olio è ricco di vitamine E, B2 e B3. Sui capelli ridona lucentezza, previene la desquamazione, è preventivo contro le doppie punte.

Olio di cocco

L’olio di cocco nutre capelli e dona nuova vita ai capelli fragili, secchi e danneggiati, ristrutturandoli in profondità. E’ ottimo da usare quando i capelli sono stressati dal sole, vento e salsedine.

Olio di germe di grano

L’olio di germe di grano garantisce una profonda idratazione dei capelli durante il periodo estivo, proteggendo la chioma dagli agenti esterni e dai raggi ultravioletti ed inoltre elimina le doppie punte.