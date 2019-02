Olimagiò, agriturismo di charme a Pietrasanta

Soggiorno country chic in Versilia. Immerso nella campagna di Pietrasanta, Olimagiò è un agriturismo di charme con azienda agricola. Una country house con graziosi cottage di design che propongono camere, con bagno privato, o appartamenti indipendenti.

Arredati con uno stile minimale ma di dettaglio, gli appartamenti comprendono un soggiorno, una zona pranzo e una cucina completa. Soluzione ideale per chi vuole soggiornare anche più di una settimana in Versilia.