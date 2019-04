Le belle giornate sono arrivate, è il momento di sfoggiare gli occhiali da sole e la giacca di pelle cari uomini. Le tendenze primavera-estate 2019 hanno decretato già i modelli di occhiali che saranno adatti al vostro look. La parola d’ordine è oversize. Non tutti naturalmente, il mercato degli accessori non esclude altri modelli, ma la vera scelta sarà tra: modelli da ciclista, aviator e modello Matrix. Ecco gli occhiali da sole da scegliere ora per farsi trovare pronti per queste giornate primaverili, perché ricordatevi che la moda non aspetta.

Occhiali da sole stile ciclista

Gli occhiali da sole stile ciclista o mascherina, sono il trend dell’anno. Questo modello è sicuramente super eccentrico, sia per la forma, che per il colore. Le montature in acetato, forme futuristiche e lenti coloratissime, che si abbinano perfettamente allo stile sportswear.

Occhiali da sole stile aviator

Gli occhiali da sole stile aviator (di ispirazione occhiali da pilota di aerei) resta uno tra i modelli più desiderati dagli uomini. Il modello di solito è in acetato nero, dalla forma classica a goccia, con dettaglio laterali colorati. Perfetto per un look elegante.

Occhiali da sole stile Matrix

Sicuramente è uno dei modelli più difficili da indossare, al passo con le tendenze anni ’90, il modello stile Matrix è un modello adatto a chi ha uno stile eccentrico, squadrati, in acetato lucido nero con lenti che lasciano intravedere gli occhi. Per un look super eccentrico.

Occhiali da sole stile anni ’70

Gli occhiali da sole stile anni ’70, un trend proposto da numerose griffe come Gucci: montatura sottilissima in metallo color oro o nera, dalla forma super squadrata, un modello molto regolare, per un look chic.

Occhiali da sole a goccia

I classici e intramontabili Rayban a goccia, sono un must have da tenere nel guardaroba. Un modello che si adatta a chiunque, per look classico ed elegante.

Occhiali da sole trasparenti

Gli occhiali trasparenti, un altro trend del 2019. Questo modello è adatto per chi ama osare, dai colori più sobri a quelli più eccentrici. Per un look super alternativo.

Come abbinare gli occhiali da sole?

Cari uomini, nella vita si sa, ci vuole stile. Per i più appassionati di moda, ogni modello di occhiali da sole vuole il suo outfit. Per il modello a mascherina è opportuno un look sportivo, con una felpa oversize; per quelli da aviator una camicia o una bella polo è perfetta. Per lo stile Matrix, una t-shirt nera metterà in risalto il vostro look, il modello anni ’70 vuole una camicia fantasia. Per l’occhiale a goccia t-shirt bianca e la giacca in pelle da vero Top Gun e per finire il modello trasparente, che ha bisogno di un look eccentrico, come un completo super colorato.