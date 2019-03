Le belle giornate sono arrivate, il cambio di stagione al nostro guardaroba è stato fatto, adesso manca un particolare: fuori gli accessori. Ed ecco che torna protagonista l’occhiale da sole. Le tendenze primavera-estate 2019 hanno già decretato i modelli di cui non potremo più fare a meno. Già vi avevamo parlato della nuova collezione di occhiali da sole firmata dalla top model Gigi Hadid, di chiara ispirazione anni ’90. Anche altri brand hanno deciso di ispirarsi nelle forme e nei colori ad uno stile vintage. Ed ecco qui i modelli adatti per i vostri look.

Occhiali a mascherina

Gli occhiali a mascherina sono ispirati alle maschere da sci anni 70, con lente unica avvolgente, disegno geometrico e lettering di metallo. Le nuove collezioni di occhiali da sole 2019 uniscono un’aria vintage con motivi futuristici. Le lenti sono rigorosamente chiare, le montature si distinguono per i loro stravaganti disegni, dove solitamente spicca il logo del brand.

Occhiali trasparenti

Gli occhiali da sole con montatura e lente trasparente sono di chiara ispirazione anni ’90. Quest’anno preparatevi ad indossare i colori più accesi e le forme più strane, se siete dei veri fashion victims, non potete che acquistarli.

Occhiali matrix

Per gli appassionati della moda retrò, quelli di Retrosuperfuture sono un classico: squadrati, in acetato lucido nero con lenti che lasciano intravedere gli occhi. Tra le scelte della moda uomo e donna della primavera-estate 2019, sono sicuramente i più facili da indossare. Per chi ama uno stile futuristico e aggressivo, questo è l’occhiale perfetto per voi.

Occhiali tondi piccoli

Gli occhiali da sole con montatura sottile e circolare sono ormai un must da qualche stagione, e questa estate non farà la differenza. Ideali per un richiamo anni ’60 ai look più casual o se il modello è più piccoli, richiamano stile anni ’90, anche qui il colore non manca. Per uno stile super glamour.

Occhiali a gatto

Gli occhiali da sole taglio cat eye sono una tendenza che si sta imponendo sempre di più. Per le tendenze primavera-estate 2019 sono un must have, di cui non possiamo fare a meno. Per un look sofisticato ed elegante, ma adesso sono arrivati modelli ancora più estremi, in tutto e per tutto ispirati al look anni ’50-’60 per chi non ha paura di osare, questo è il modello adatto a voi.

Occhiali a cuore

Gli occhiali da sole a forma di cuore, sono un’altra tendenza 2019. Super pop, colorati e preferiti dalle star più stravaganti come Katy Perry, questi occhiali vanno portati come la Lolita di Stanley Kubrick nel film del 1962, sensuali e maliziosi, per un look super cool. Allora cosa stiamo aspettando? 1,2,3…via allo shopping.