Gli occhiali da sole sono l’accessorio indispensabile per la stagione estiva, se siete delle vere fashion victims, non potete fare a meno di indossarli. Gli occhiali sono l’elemento moda che sotto l’ombrellone o sdraiate sul lettino valorizza lo stile e il costume più semplice, dal modello classico a quello futuristico: l’importante è scegliere quello che più si adatta al vostro look.

A mascherina

Gli occhiali a mascherina nascono per proteggere gli occhi e parte del volto durante le attività sportive, ma man mano sono diventati un accessorio fashion. Ripescati dagli anni ’90, tornano di gran moda sulle passerelle.

Lente XXL

La lente XXL stile anni ’80 è la novità dell’anno. Quelli proposti da Gucci di forma quadrata, sono il modello più fashion da sfoggiare durante l’estate, inoltre sono indispensabili per nascondere le occhiaie.

A gatto

Torna a fare breccia nei nostri cuori, l’occhiale a gatto. Questi occhiali da sole stanno facendo impazzire alcune fra le personalità più influenti del mondo della moda, dalla montatura grossa in plastica a quella in metallo con pietre preziose.

A cuore

Tra i modelli più in voga del momento spuntano anche gli occhiali a cuore. Con i modelli di Saint Laurent, Miu Miu, H&M e Cutler and Gross, da indossare come la Lolita di Stanley Kubrick, con malizia e sensualità.

Iper colorati

Un altro modello da sfoggiare in spiaggia è sicuramente quello colorato. Sono tra i modelli di occhiali da sole più stravaganti di sempre. Fanno risaltare l’abbronzatura e l’eccentrica che è in noi. Non c’è limite alla palette di nuances, come quelli proposti da Moschino.

Too much

Tra i modelli più in voga del 2019, spuntano anche gli occhiali proposti da Dolce&Gabbana. Se siete coraggiose e il vostro look è particolarmente eccentrico, questo è il modello perfetto per voi.