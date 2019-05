Prima di effettuare l’acquisto di un nuovo paio di occhiali è importante valutarne più la qualità che l’estetica. Per questo, prima di chiederci “come mi stanno?”, dovremmo verificare se rispondono a determinati requisiti. Una volta certi che la marca scelta produca lenti di qualità, che ci proteggeranno dai raggi nocivi, possiamo iniziare a pensare al look.

Gli occhiali da sole possono fare la differenza in ogni look. Siete d’accordo?

Se siete indecisi su quale tipo di montatura vi potrebbe stare meglio, vi invitiamo a consultare questa guida, pensata per indirizzarvi verso la scelta migliore.

Come scegliere gli occhiali da sole secondo la forma del nostro viso

In caso di forma del viso tonda sarà meglio preferire un modello di occhiale da sole cat-eye (quindi allungato verso l’esterno e verso l’alto), un modello sottile o che comunque non richiami la rotondità del volto, quindi sarebbe meglio evitare le lenti molto grandi;

Se il vostro viso ha forma ovale sarete più agevolate perchè si tratta di una tipologia che sembra poter indossare tranquillamente molteplici modelli;

Se il viso ha forma allungata, al contrario del primo caso, è possibile aumentarne la larghezza con un effetto ottico indossando occhiali da sole con montature e lenti larghe;

Se il viso è squadrato con tratti particolarmente spigolosi gli occhiali perfetti saranno quelli dalle linee morbide, sinuose e tondeggianti;

Come scegliere gli occhiali da sole secondo il taglio di capelli

Capelli lunghi: una buona scelta potrebbero essere occhiali da sole con montatura e lenti di colore chiaro per illuminare il viso;

Capelli corti: la scelta di occhiali con forme geometriche ben definite darà maggior risalto ai dettagli del volto;

Capelli medi: occhiali da sole con montature tonde o del tipo aviator renderanno al meglio;

Ottima scelta per chi porta spesso i capelli raccolti in uno chignon o con coda di cavallo potrebbe essere quella di optare per un modello allungato verso l'esterno dall'aria un po' vintage.

