Il nuovo capolavoro Apple è sempre programmato all’inizio di settembre, ma i disagi dovuti all’emergenza Coronavirus potrebbero far slittare in avanti il programma di qualche mese, forse addirittura a novembre, in tempo utile per far uscire il nuovo iPhone 12 durante il periodo di Natale. Sappiamo già di per certo che il nuovo dispositivo ha qualcosa in più di quelli precedenti.

Puntare tutto sull’aspetto estetico

Online circolano alcuni documenti CAD che mostrano la struttura del dispositivo, ed è apparso un render che a partire da quelli ha immaginato i nuovi device. Il render mostra il design di iPhone 12 Pro Max, mettendo in evidenza come per la prima volta in anni Apple rivoluzionerà il design del suo top di gamma. Il nuovo dispositivo Apple presenterà: due modelli base e due Pro, per accontentare ogni tipo di esigenza e di budget.

Si parla di una versione compatta da 5,4 pollici, due telefoni da 6,1 pollici e un iPhone extralarge da 6,7 pollici e infine è certo che IPhone 12 somiglierà di più al nuovo iPad Pro. Inoltre, è dotato del nuovo scanner LiDAR, che permette al telefono di misurare la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri, eseguendo una lettura a livello di fotone e a velocità nell’ordine dei nanosecondi, garantendo l’effetto di realtà aumentata.

Quanto costerà iPhone 12

Apple proverà a mantenere lo stesso listino del 2019, anzi, è possibile che stia pensando di introdurre il modello più compatto per cercare di avere una base di partenza della propria line up inferiore agli 800 euro, per arrivare poi fino ai 1289 euro.