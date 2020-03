Ormai è una regola, durante la fashion week che sia a Milano, New York, Londra o Parigi, è lo street style a lanciare le vere tendenze. Si, ovvio le passerelle e gli show dominano il mercato della moda ma non è solo dalle maison che arrivano le tendenze più imitate. Quelli più copiati sono gli outfit e i look dei milioni di “influencer” ed addetti ai lavori che ruotano attorno a questi eventi. Durante queste settimane abbiamo notato che un particolare accomunava molti personaggi, il pantalone lungo ed un po oversized stretto alla caviglia con i laccetti dei sandali.

Ecco la nuova moda street style che sicuramente vedremo presto esibita in tutte le città. Il trucco funziona con tutti i tipi di pantaloni. Ovviamente quelli più adatti sono leggermente sborsati ed “oversized”. L’importante è che formi un effetto “sacchetto” sopra la caviglia. Vanno bene anche i jeans, ma essendo un tessuto più rigido l’effetto sarà meno visibile! Ben adattabili a questa tendenza sono i tessuti morbidi, sia eleganti che sportivi, qui sono un esempio di come possa essere diverso l’effetto!

Questa nuova tendenza street style è stata copiata da tantissime influencer e buyer che in queste settimane hanno popolato le strade delle città della moda. È buffo vedere come possa sembrare che abbiamo strani e fantasiosi zoccoli ai piedi! Riuscire ad avere lo stesso effetto si riduce all’indossare la scarpa giusta. Nient’altro! Innanzitutto deve essere un tacco. In secondo luogo deve essere dotato dei laccetti in stile ballerina che si legano alla caviglia con un paio di giri, o col cinturino o a spirale. Non sono adatti i sandali col tallone chiuso, bloccano il tessuto nella parte posteriore con un risultato pessimo e non uniforme.

Molte influencer italiane hanno esibito questo stile! Prima tra tante Gilda Ambrosio. Proprio questo stile è stato dominante nella collezione di The Attico, brand in collaborazione con l’amica Giorgia Tordini. Bellissimi stiletti in raso colorato legati su pantaloni di pelle o raso! Fantastici!