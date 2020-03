Non sapremo mai se si tratta di una pura casualità o di qualcosa definito a tavolino. Sinceramente non ci vogliamo nemmeno credere che sia stato fatto di proposito. Sta di fatto che la somiglianza delle nuove Puma “Storm Adrenaline” con il dittatore Hitler, è innegabile ed inquietante. Viste dall’alto le scarpe ricordano proprio il volto del dittatore tedesco. La bufera social contro Puma arriva dalla Russia. Gli utenti si sono subito accordi del design della scarpa ed hanno ricordato che il nome dato al modello “Storm Adrenaline” ricorda il nome “Sturmabteilung”, il primo gruppo paramilitare del Partito Nazista.

Le nuove Puma somigliano al volto di Hitler

La somiglianza è un effetto ottico, guardandole dall’alto molti particolari ricordano i tratti distintivi del dittatore: capelli, il ciuffo e i baffi neri. Molti utenti hanno cercato di sdrammatizzare postando altri personaggi con i baffi che potrebbero vagamente ricordare lo stile della sneaker. Possiamo spezzare una lancia a favore del brand. Puma sono prodotte e distribuite da una azienda tedesca di abbigliamento sportivo. Sui social però gli utenti non ci stanno, su twitter c’è chi parla di “somiglianza pericolosa”, e di fare twitter con il “mostro ai piedi”.

Bufera sui social: le nuove puma somigliano al dittatore tedesco Hitler

La rivolta social non si placa. Le accuse diventano più pesanti, molti utenti hanno ricordato che Rudolf e Adolf Dassler, fondarono Puma proprio in quel periodo storico. A guerra finita di divisero, Rudolf continuò a lavorare per Puma e Adolf fondò l’Adidas (da ADI, diminutivo di Adolf e DAS, dal cognome Dassler ). Una critica sostiene che proprio Adolf, fosse un sostenitore delle politiche naziste durante le due guerre mondiali. Non è la prima volta che succede, anche nel 2011 una casa è diventata virale per lo stile ed il posizionamento delle finestre. Ricordava esattamente il profilo del leader nazista Adolf Hitler. Se davvero fosse un messaggio subliminale, peggio di cosi non ce n’è.