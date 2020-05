Non solo pallone: le stravaganze dei calciatori

I calciatori sono tra i personaggi più ammirati dello sport, vere e proprie celebrità. Però, anche loro hanno le loro stranezze. Dalle fobie più disparate alle spese più pazze, scopriamo quali sono le stravaganze delle star del calcio.

Thierry Henry e l’acquario gigante

Nel 2012 Thierry Henry, tecnico del Montréal, pianificava di costruire un acquario grande oltre 12 metri in casa sua. La gigantesca vasca avrebbe ospitato oltre 2000 litri di acqua e 300 pesci, e sarebbe costata oltre 250.000 sterline. Ma non è tutto: per poter costruire l’acquario, Henry pianificava di demolire la sua vecchia casa da oltre 5 milioni di sterline, situata a Londra e costruita solo nel 1999.

Non si sa, però, se il progetto sia poi andato in porto per davvero. Il Camden Council, l’autorità locale di Londra, non era troppo d’accordo con il progetto del calciatore di demolire la casa vecchia solo per poter implementare un enorme acquario. Quindi, nell’ultimo progetto presentato dallo sportivo, la grande vasca non appare più. Sarà stato solo un trucco per spingere il Council ad accettare il progetto, o Henry avrà davvero cambiato idea?

Mario Balotelli ed il party a Ibiza da migliaia di euro

Mario Balotelli è da sempre uno degli sportivi più eccentrici di tutti i tempi. A quanto pare, però, è anche uno dei più spendaccioni. Diversi anni fa, il calciatore ha battuto il record per la spesa più alta mai sostenuta in un bar. Super Mario si è fatto riservare un tavolo VIP all’Ocean Beach Club a Ibiza, dove pare che la spesa minima richiesta sia 5.000 euro. Mica male, vero?

D’altronde, pare che l’Ocean Beach Club sia particolarmente gettonato tra i calciatori famosi: ha già ospitato sportivi del calibro di Joe Hart, Danny Welbeck, Andy Carroll e Michael Carrick.

L’isola privata di Zlatan Ibrahimovic

La vita dei calciatori, così come di tutte le celebrità e degli atleti professionali, è piuttosto stressante. A volte, il desiderio di sfuggire ai paparazzi li spinge (giustamente) a compiere delle piccole follie. Zlatan Ibrahimovic, il grande attaccante del Milan, si è comprato addirittura un’isola dove poter staccare la spina e rilassarsi. Si tratta dell’isola di Davenso, situata nel lago Mälaren vicino Stoccolma. Secondo il Corriere della Sera, Ibrahimovic avrebbe comprato l’isola per dedicarsi alla caccia, il suo hobby preferito. Davenso è grande circa 500 ettari, e pare che sia costata 2,5 milioni di euro al calciatore. Ibra possiede anche una chiesa a Stoccolma, che vorrebbe ristrutturare e utilizzare come hotel, una casa a Malmö dove è cresciuto, un cottage ad Are, un palazzo sul lago di Como ed un appartamento a New York.

David Beckham e l’ataxofobia, cioè la paura del disordine

Per quanto possano sembrare eroici sul campo da gioco, anche i calciatori hanno le loro paure, proprio come noi comuni mortali. Per esempio, David Beckham soffre di ataxofobia, cioè una fobia legata al disordine. Il calciatore non sopporta di vedere una minima cosa fuori posto, comprese le lattine di birra in frigo. Forse la moglie Victoria ne sarà felice, dal momento che si occuperà sempre lui di mettere la casa in ordine!

Beckham soffre anche della sindrome di Tourette, una malattia caratterizzata da tic come sospiri, parole (o parolacce) dette a sproposito, movimenti di varie parti del corpo.

Paul Pogba e la fobia dell’acqua

Ma Beckham non è l’unica star del calcio ad avere qualche piccola fobia. Paul Pogba, la star del Manchester United, ha il terrore dell’acqua. Per questo, da bambino non ha mai imparato a nuotare.

Per fortuna, non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. A 25 anni, il calciatore ha iniziato a frequentare lezioni di nuoto, per affrontare la sua paura e trasformarla in qualcosa di positivo. Pare però che Pogba non abbandoni mai gli occhialini da piscina, perché l’acqua negli occhi è ancora poco sopportabile per lui.

Sicuramente lo sportivo francese ex Juve ha dato un ottimo esempio a tutti coloro che sono vittime di qualche piccola fobia: affrontare le proprie paure regala grande soddisfazione!