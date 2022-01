“No Time To Die” location. La serie di James Bond, l’agente che ha come numero identificativo 007, è una saga tra le più longeve, contando infatti ben 25 pellicole uscite con continuità nel tempo. Ed è proprio adesso on demand su Sky Primafila il nuovissimo capitolo “No Time To Die”, in cui vedremo per l’ultima volta Daniel Craig nei panni dell’iconico agente segreto. L’attore infatti dopo 15 anni dirà addio al suo personaggio.

La saga è seguitissima dal suo primo esordio, ed è stata infatti immancabile, così come ogni nuova uscita delle pellicole che vedono come protagonista James Bond, la presenza della famiglia reale alla prima del film, svoltasi alla Royal Albert Hall. Una costante dei film di 007 è quella di sfoggiare il maggior numero possibile di location esotiche e non. Basta prendere come esempio il quarto film interpretato da Daniel Craig, “Spectre“, che per le riprese ha spaziato da Roma a Città del Messico, dalle Alpi Austriache al Marocco. “No Time To Die” non è da meno. Vediamo insieme i luoghi scelti e studiati dal location manager del film, Charlie Hayes, per questo nuovo film di James Bond.

Giamaica, la prima location del film

“Not Time To Die” si apre con Bond che si sta vivendo un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli. Anche se questa serenità e pace dei sensi durerà ben poco, perché verra disturbata da un vecchio amico di James, in cerca di aiuto per un importante missione. L’abitazione dell’ex agente si trova in mezzo alla natura tropicale, in una baia spettacolare affacciata su acque cristalline. Spogliato della sua divisa James Bond si gode la pensione in un paradiso terrestre in un contatto diretto con la natura.

Norvegia, un posto al sicuro

La tappa in Scandinavia risulta quasi obbligatoria dato che il padre della ragazza di Bond, Madeleine, ne è originario. Poco fuori da Oslo infatti, la coppia ha a disposizione una casa isolata perfetta come rifugio dove nascondersi, inaccessibile e sconosciuto. La Norvegia è una delle location più suggestive di “Not Time To Die”. Offrendo panorami mozzafiato e suggestivi, il regista al riguardo ha dichiarato: “Sono stato qui e mi sono innamorato del paesaggio”. La Atlantic Road, la strada oceanica più incredibile della Norvegia, ospita un adrenalinico inseguimento che prosegue poi nei boschi di Buttersteep, in Inghilterra, e in una tenuta nel Parco nazionale di Cairngorms in Scozia.