Lady Kitty Spencer ha reso pubblico il suo rapporto con il magnate della moda Michael Lewis. Nelle foto, ottenute da MailOnline, la nipotina di 28 anni della principessa Diana è stata avvistata a Manhattan con il suo partner sessantenne. Alcuni giorni prima, la coppia – che si ritiene ufficiosa già dalla scorsa estate – è stata avvistata mentre lasciava l’hotel The Mark a New York, nello stesso luogo in cui la duchessa di Sussex teneva la sua baby shower costellata di celeb a febbraio.

Sposato con figli

Secondo quanto riferito, Michael, di origine sudafricana, vale 80 milioni di sterline ed è un padre divorziato con tre figli adulti. Le voci della sua storia d’amore con Kitty sono emerse per la prima volta in agosto scorso, tuttavia la coppia ha mantenuto il loro rapporto segreto fino ad ora. Lady Kitty è stata in precedenza fidanzata per quattro anni, fino al 2017, con il magnate immobiliare Niccolò Barattieri, di San Pietro, 48 anni.

Una ragazza fortunata

La bella bionda è cresciuta in Sud Africa e si dice davvero contenta di aver avuto un’infanzia genuina e felice, affermandolo anche a Harper’s Bazaar in un’ intervista lanciata questo marzo. “Non ci sono molti posti al mondo in cui puoi avere qualcosa di così libero, semplicemente naturale e rilassato, lì ho avuto la fortuna di avere un’infanzia felice”.

L’ombra degli ex

Sull’argomento della sua vita amorosa, Kitty ha rivelato di essere ancora amica dei suoi ex e, sempre su HB ammette di essere stata davvero fortunata; “ho sempre avuto dei ragazzi simpatici e sinceri, ogni volta che è succesa o succederà qualcosa di eccitante o triste nella mia vita, i ragazzi seri che ho avuto sono stati e saranno i primi a mettersi in contatto e i primi ad esseremi di supporto”.

