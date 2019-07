Solo qualche mese fa l’avevamo avvistata con i capelli ricci e i riflessi rosso ramato. Il merito era del ruolo nella nuova serie di HBO The Undoing, e in un attimo Nicole Kidman era tornata indietro di 30 anni, all’inizio della sua carriera, quando era ancora ragazza e in cerca di fortuna a Hollywood. Nicole Kidman, decide adesso di tornare biondo platino e di sfoggiare il tutto con un nuovo taglio capelli medi scalati, che sono diventati subito tendenza estate 2019.

Front row

Il nuovo taglio capelli di Nicole Kidman è subito tendenza 2019. “Credo che Nicole Kidman sia in assoluto una delle donne più belle del pianeta, ed è una di quelle celeb che ha fatto dei suoi capelli uno dei punti di forza”, conferma l’hairstylist Cristiano Filippini. Un taglio sfoggiato nel front row della sfilata di Armani Privé durante la Paris Fashion Week.

A chi sta bene

Scalare, anche in modo molto pronunciato, in stile anni ’70 e ’80, è la parola chiave per i tagli di capelli del 2019. I tagli di capelli scalati stanno molto bene a coloro che hanno il viso tondo o squadrato, poiché ne addolciscono la forma e sono perfetti anche a chi hanno il viso piccolo e i lineamenti minuti, poiché donano un bel movimento. I tagli scalati sono consigliati a chi ha una grande chioma. No a chi ha il viso allungato e a tutte coloro che hanno pochi capelli e sottili, poiché la scalatura non fa che assottigliare ulteriormente la chioma.

Come metterli in piega

Una volta scelto il taglio scalato, bisogna prendersene cura con lo styling adatto. Chi ha i capelli lunghi può decidere di asciugarli con la piastra e quindi dare risalto al taglio senza dare troppo movimento, puntando su un look semplice e pulito, ma anche molto formale. Se, invece, volete esprimere più carattere, potete optare per un’asciugatura naturale, magari a testa in giù, che esalta il volume e la dinamicità della capigliatura.